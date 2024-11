Grande festa per il ciclismo lombardo: premiati i campioni della BMX Garlate

I riders del team garlatese premiati alla festa del ciclismo lombardo domenica 10 novembre nell’Auditorium “Giorgio Gaber” di Milano

GARLATE – L’Auditorium “Giorgio Gaber” nel cuore di Milano ha ospitato la festa del Ciclismo Lombardo, celebrando i successi della stagione 2024. Un appuntamento, quello di domenica, che ha visto protagonisti atleti, dirigenti e appassionati delle due ruote, con un focus speciale sui trionfi del settore fuoristrada, dove la BMX Garlate ha brillato.

La squadra garlatese ha raccolto ampi riconoscimenti grazie ai suoi talentuosi piloti, che hanno conquistato i titoli regionali nelle discipline BMX e Cruiser durante la manifestazione di Caravaggio, in provincia di Bergamo. A ricevere i premi sono stati Andrea Bonanomi, Tommaso Bravi, Martino Caslini e Davide Cattaneo, nomi che ormai rappresentano l’eccellenza della BMX in Lombardia.

Presenti alla cerimonia Tommaso Bravi e Davide Cattaneo, mentre Martino Caslini era impegnato in una competizione in Francia e Andrea Bonanomi assente per motivi familiari. Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana di Lecco, Alessandro Bonacina, ha ricevuto un particolare riconoscimento per il suo costante supporto al movimento ciclistico locale, un gesto che testimonia la vicinanza e l’impegno verso i giovani talenti del territorio.