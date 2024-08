Olimpiadi: la pallavolo di Miriam Sylla batte la Serbia e vola in semifinale

L’Italia del volley femminile è in semifinale alle Olimpiadi di Parigi

In squadra Miriam Sylla, cresciuta nella Pallavolo Olginate

LECCO – L’Italia del volley è in semifinale alle Olimpiadi di Parigi. La squadra, allenata da Julio Velasco in cui milita la pallavolista Miriam Sylla, cresciuta nella pallavolo Olginate, ha infatti vinto con un netto 3 a 0 contro la Serbia nei quarti di finale andati in scena questa sera, martedì 6 agosto, a Parigi.

Per la pallavolo italiana femminile si tratta della prima semifinale della sua storia dopo le eliminazioni ai quarti di finale del 2004, 2008, 2012 e 2021. Un successo storico, arrivato al termine di una partita dominata dalle azzurre scese in campo con la consueta formazione formata dalla diagonale Orro-Egonu con Bosetti e Sylla schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro e De Gennaro libero.

Il primo set si è chiuso sul 26 a 24 mentre il secondo e terzo parziale hanno fatto registrare entrambi il punteggio di 25 a 20 per l’Italia.

Appuntamento ora giovedì 8 agosto con la semifinale in cui l’Italia troverà la Turchia, vincitrice ai quarti contro la Cina, già sconfitta dalle ragazze di Velasco nel girone di qualificazione.