Team Bmx: concluso il Campionato Italiano con le gare di Verona

La società garlatese ha partecipato con un gruppo di 27 rider

“Un plauso a tutti i piloti per il grande carattere e la determinazione dimostrati”

VERONA – La stagione di corse della BMX si avvicina al termine, e Verona ha ospitato le ultime due prove del circuito Italiano, rappresentando un momento cruciale per atleti e squadre. Tra i protagonisti di questo finale di stagione, spicca la società garlatese, con ben 27 rider di Bicimania Quota 20 Garlate presenti tra i circa 400 partecipanti iscritti.

Nel primo giorno di gara, il team ha conquistato tre secondi posti. Un plauso speciale va a Tommaso Bravi, che ha brillato nella categoria Esordienti di primo anno (13 anni), tornando a esprimere le sue prestazioni abituali. Argento per Martino Caslini, ormai un habitué di questa posizione tra gli Esordienti di secondo anno (14 anni), e per l’Open Marco Radaelli, che ha mostrato un ottimo rendimento sulla linea challenge, considerando che la pista supercross era inagibile a causa delle forti raffiche di vento.

Vanno sottolineate anche le eccellenti prestazioni in finale A di Ryan Motta (G1, 7 anni), che ha chiuso al quinto posto, Davide Gatti (G4, 10 anni), giunto settimo, e Matteo Raccagni (Esordienti I anno), che ha terminato all’ottavo posto. Un applauso particolare a Gabriele Cattaneo, quinto nella finale B tra i G4 (10 anni). Hanno raggiunto l’obiettivo della semifinale anche Lorenzo Mazzoleni (Esordienti I anno), Alex Gilardi e Davide Cattaneo (Allievi 15/16 anni), oltre a Giovanni Caslini (Master 17+), che ha subito una caduta sulla prima linea della pista.

Tra gli altri rider, spicca la grinta di Amelia Radaelli. La giovane atleta, determinata e combattiva, ha lottato spalla a spalla con un avversario durante una manche di qualificazione, ma un contatto sfortunato le ha precluso il passaggio al turno successivo.

Il giorno seguente ha visto protagonisti i fratelli Bravi. Tommaso, in gara tra gli Esordienti di I anno, ha riconquistato la vittoria dopo un anno, ritrovando la determinazione e la sicurezza che lo contraddistinguono. Al contrario, il fratello Matteo, in competizione nella categoria Junior (17/18 anni), ha subito una caduta nella prima manche, riportando diversi traumi che hanno reso necessario un controllo in ospedale.

Matteo Raccagni ha raggiunto nuovamente la finale, chiudendo all’ottavo posto e coronando un ottimo weekend. Martino Caslini e Marco Radaelli sono arrivati a un passo dal vincitore della loro categoria, entrambi conquistando un meritato secondo posto.

Diversi rider delle categorie Giovanissimi (7/12 anni) hanno partecipato alle finali B: Ryan Motta è giunto secondo, Leonardo Martis quinto, Davide Gatti quarto e Pietro Tavola settimo, insieme a Logan Brioschi Pistoia. Hanno dimostrato solidità anche Lorenzo Mazzoleni, settimo, e Alex Gilardi, quinto, entrambi in semifinale.

“Un plauso a tutti i piloti per il grande carattere e la determinazione dimostrati” concludono così dalla società garlatese.