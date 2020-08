Pallavolo. Ultima new entry per La Picco Lecco: è la giovane Camilla Grazia

“Quando ho ricevuto la chiamata da Picco Lecco per me è stato un onore”

Centrale di ruolo, è nata a Verona, classe 2000 ed è alta 193 centimetri

LECCO – È tempo di presentare l’ultima, ma non per questo meno importante, “new entry” nel roster dell’AcciaiTubi 2020/2021 di coach Gianfranco Milano: a completare il reparto “centrali” della Pallavolo Lecco Alberto Picco sarà la giovane Camilla Grazia.

Classe 2000 e alta 193 centimetri, all’età di 16 anni affronta la sua prima esperienza fuori casa all’Union Volley Jesolo (VE) dove ha disputato due stagioni tra under 18 e serie B2 per approdare poi, nella medesima serie, a Cerea l’anno successivo. La stagione passata, ha esordito in serie B1 con la maglia della Pallavolo Acqui Terme.

Un innesto giovane, quello di Grazia, nella formazione biancorossa che, oltre a chiudere definitivamente la rosa per la stagione 2020/2021, “siamo sicuri – dichiarano dal sodalizio lecchese – saprà fornire il proprio supporto, alle compagne più esperte al raggiungimento di numerosi traguardi”.

“Ho affrontato la mia prima esperienza fuori casa a 16 anni per dedicarmi a questo sport – dichiara Giulia – Ho giocato due anni a Jesolo in U18 e serie B2 e un anno a Cerea in serie B2. Lo scorso anno ho deciso di fare il salto di categoria e andare a giocare in B1 ad Acqui Terme. Qui per la prima volta ho avuto modo di incontrare la Pallavolo Picco Lecco che fin da subito si è rivelato un ottimo avversario dimostrando le sue potenzialità. Quando ho ricevuto la chiamata da Picco Lecco per me è stato un onore e non vedevo l’ora di entrare a far parte di questa squadra e il roster che è stato costruito ha tutte le capacità per raggiungere grandi obiettivi”.

Quindi conclude: “Arrivo qui come la più giovane, ma non per questo mi tirerò indietro dagli ostacoli che mi si presenteranno nel corso dell’anno. Sono consapevole che avrò tanto da imparare, ma questo non mi spaventa e non vedo l’ora di mettermi in gioco.

Sono una ragazza determinata, mi piace fare nuove amicizie e per questo ho tanta voglia di incontrare e conoscere le mie nuove compagne di squadra. Spero arrivi presto il momento di trovarci al palazzetto per poter esultare tutti insieme!”.

Il roster completo dell’AcciaiTubi Pallavolo Picco Lecco 2020/2021

Palleggiatrici: Stefania dall’Igna, Alessia Mandaglio. Centrali: Martina Focaccia, Fabiola Facchinetti, Camilla Grazia. Opposti: Martina Martinelli, Sonia Ratti. Schiacciatrici: Arianna Lancini, Greta Valli, Benedetta Mambelli. Liberi: Silvia Lussana, Rachele Mainetti.

Primo Allenatore: Gianfranco Milano. Secondo Allenatore: Diego Ficarra.