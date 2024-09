Serie C. Baldini post Lecco-Triestina: “Grande merito ai ragazzi”

Il Lecco conquista la seconda vittoria in Serie C contro la Triestina

Baldini: “Con questo spirito abbiamo diverse soluzione tattiche”

LECCO – “Il merito di questa prestazione va ai ragazzi che ci hanno provato fino all’ultimo. Sono contento per lo spirito messo in campo per tutti i novanta minuti”. Queste le prime parole del tecnico del Lecco, Francesco Baldini, al termine della gara contro la Triestina finita 2-1 per i blucelesti.

“Stiamo continuando a lavorare e siamo sulla strada giusta. I ragazzi hanno capito che ognuno di loro può avere la loro chance e tutti si sono fatti trovare pronti. Sono particolarmente contento per Celjak perchè abbiamo rischiato inserendolo. Invece, Frigerio ha subito una bella botta alla spalla, Marrone anche lui una botta all’anca e Lepore ha avuto un fastidio al tendine.”

Sui singoli: “Oggi abbiamo coperto un po’ più le fasce con Louakima davanti a Lepore. In questa partita siamo stati molto più dinamici ed uno dei migliori in campo è stato l’autore del gol Ilari che è un vero equilibratore ed ha tanta fantasia per creare delle azioni offensive. Lui è un diesel ha ancora tanto da dare in tutta la stagione che sarà lunga”.

La partita poteva finire con un parziale migliore siccome il Lecco ha fatto tanti errori davanti alla porta, anche con Sipos, che secondo Baldini: “Il ragazzo arriva da un infortunio difficile e sta facendo un grande lavoro in fase di non possesso. Deve migliorare anche lui.

Per le prossime partite il mister avrà diverse soluzioni tattiche: “Se i ragazzi sono quelli di stasera abbiamo tante possibilità per i moduli per le prossime gare. Il Lecco, questa sera, è stato un Lecco di gamba soprattutto in mediana e ho scelto giocatori più adeguati”.

Infine, Baldini commenta le prestazioni dei singoli: “Kritta in passato ha giocato in tutti i ruoli non aveva mai giocato sulla sinistra ed è migliorato tanto. Mentre, Galli ha la mia massima fiducia, da sempre tutto in campo, sto lavorando con lui sotto il punto di vista della tranquillità ed è un giocatore che può ancora crescere tanto”.