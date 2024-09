Serie C. Il Lecco torna alla vittoria: 2-1 contro la Triestina

Il Lecco al Rigamonti-Ceppi non molla e vince nel finale

Nel primo tempo al gol di Celjak (29′), risponde Attys (32′) su rigore; nel secondo decide Ilari al 92′

LECCO – Il Lecco torna a giocare al Rigamonti-Ceppi e conquista la seconda vittoria in campionato contro la Triestina di Santoni. I padroni di casa, a parte l’ingenuità di Celjak che ha procurato il rigore a sfavore, hanno dominato il campo proponendo un gioco offensivo ma soprattutto un grande carattere dimostrando di crederci fino alla fine.

Nella prima parte di gara i blucelesti hanno chiuso bene le linee di gioco avversarie e proposto nuove soluzioni offensive sulle fasce. Il gol però arriva da calcio da fermo grazie alla rete di Cejlak al 29′, a cui risponde subito la Triestina con Attys su rigore. Nella ripresa dominio bluceleste, tante occasioni ma il gol del vantaggio arriva solo al 92′ su un’invenzione di Ilari.

Mister Baldini cambia schieramento e mette in campo un 4-3-3 con la solita difesa a quattro con Kritta che sostituisce Beghetto e Louakima sulla parte opposta. Centrocampo a tre in cui torna dal primo minuto Galli affiancato da Ilari e Frigerio. In attacco Galeandro e Lepore a supporto di Sipos.

Sul lato opposto, Santoni manda in tribuna gli indisponibili Tonetto, Vertainen e schiera un 4-3-2-1 classico con Ross tra i pali, difesa a quattro con Bjleveld, Frare, Struna, Ballarini. Mediani di centrocampo la coppia Correia e Sambu, unica punta Krollis supportato da Voca, D’Urso e Attys.

Cronaca

Un minuto di raccoglimento prima dell’inizio della gara del Rigamonti-Ceppi per ricordare il grande Totò Schillaci recentemente scomparso. Parte con un buon piglio il Lecco che prova a sfondare sulla sinistra ma, è ben contrastato dalla difesa della Triestina. Ma, i primi a rendersi pericolosi sono gli ospiti con il tentativo in area di Voca (T) che si spegna a lato.

Punizione per i blucelesti, al 7′, dai trenta metri ci prova Lepore (L) che colpendo la barriera guadagna un calcio d’angolo. Al 12′ errore incredibile di Louakima (L) che solo davanti a Ross (T) tira alto sopra la traversa, il Lecco continua a provarci e ci va vicino al 18′ con il tentativo di Galeandro (L), respinto dalla difesa.

Al minuto 25, grande lancio di Lepore (L) da centrocampo per Galeandro (L) che purtroppo spara in bocca a Ross (T). Sull’altro fronte poche azioni concrete dei ragazzi di Santoni che non hanno nella prima mezz’ora mai impensierito l’estremo difensore del Lecco Furlan (L).

Il gol è nell’aria e arriva al 30′ con il colpo di testa perfetto di Celjak (L) su angolo di Lepore: 1-0 per i blucelesti. Ma, il vantaggio dura poco e sul primo angolo avversario ingenuità in area di dell’autore del gol e per l’arbitro Vergaro è rigore.

Dal dischetto si presenta Attys (T) che calcia forte e centrale, Furlan (L) battuto, al minuto 32′ partita di nuovo in parità. Al 46′ grande lancio di Lepore (L) da metà campo per l’incursione di Ilari (L) che prova di testa a scavalcare Ross (T) ma, la sfera termina di poco alta.

Gli uomini di Baldini si sono smarriti nel finale di tempo dopo aver subito il gol del pareggio dopo aver dominato per i primi 35 minuti. Bisogna ritrovare la concentrazione e continuare a costruire senza andare in panico ed abbassare la testa, qualche cambio potrebbe dare la scossa giusta nella ripresa.

Secondo Tempo

Nuova occasionissima per il Lecco, al minuto 48, Frigerio (L) mette una palla tagliata per Sipos (L) che da un passo da rete manda fuori di piatto. Ancora blucelesti in avanti un minuto dopo, bel cross dalla sinistra di Galeandro (L) per l’inserimento centrale di Frigerio (L) che però sfiora appena la palla.

Dall’altra parte, bella incursione sulla sinistra al 59′ della Triestina che conclude a rete con il tiro di Correia (T), Furlan (L) interviene bene sul primo palo. Il Lecco di risposta ci prova con il grande sinistro di Kritta (L) che sfiora il pallo alla sinistra di Ross (T). Al 68′ blucelesti ancora pericolosi con il tiro da fuori di Galeandro (L) che finisce alto sopra la traversa.

Anche il neo entrato Tordini (L) al 71′ ci prova di potenza da appena fuori area ma, la palla esce. Al 73′, nuova punizione dal limite per il Lecco, fuori Lepore (L) ci va Kritta (L) ma finisce sulla barriera. Tante le occasioni per la squadra di Baldini che però non riesce a trovare la rete del nuovo vantaggio.

Nel finale sembra spegnersi la partita con poche occasioni da entrambe le parte, ma al 92′ da una palla messa in mezzo di rimessa Frigerio (L) mura bene e la passa dietro a Ilari (L) che calcia forte e rasoterra per il nuovo gol del vantaggio Lecco.

Vittoria meritata per i blucelesti contro una Triestina che non riusciva ad avanzare in maniera pericolosa nella metà campo avversaria. Il Lecco ha sprecato tanto durante tutta la partita e alla fine ha regalato la seconda vittoria in campionato ai suoi tifosi.

Tabellino

LECCO: Furlan; Lepore (69′ Stanga), Marrone (18′ Celjak), Battistini, Kritta; Ilari, Galli (69′ Dore), Frigerio; Louakima (65′ Tordini), Sipos (65′ Zuberek), Galeandro. All. Baldini

TRIESTINA (4-2-3-1): Ross; Ballarini (75′ Johsson), Struna, Frare, Bjleveld; Sambu, Correia; D’Urso, Voca, Attys (75′ Vicario); Krollis (65′ Kyyine). All. Santoni.

Marcatori: 29′ Celjak (L), 32′ Attys (T) su rigore,

Arbitro: Vergaro di Bari, assistito da Dell’Arciprete di Vasto e D’Ascanio di Roma 2, quarto uomo Guiotto di Schio.

Ammoniti: Frare (T), Ilari (L), Baldini (L)

Espulsi:

Classifica

Padova 15

Renate 15

Vicenza 11

Caldiero Terme 9

Lecco 9

Albinoleffe 8

Atalante U23 7

FeralpiSalò 9

Pro Vercelli 6

Union Clodiense 5

Giana Erminio 5

Lumezzane 5

Trento 5

Alcione Milano 4

Virtus Verona 4

Triestina 3

Pro Patria 2

Novara 2

Pergolettese 1

Arzignano 1