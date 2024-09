Serie C. Baldini sul Lecco: “Abbiamo avuto un grande spirito di squadra”

Il Lecco vince 3-2 in casa contro l’Arzignano Valchiampo

Baldini: “Sbagliato l’approccio, ma ci abbiamo creduto fino in fondo”

LECCO – “Un inizio che ci deve servire da lezione, abbiamo reagito siamo stati tosti e che ci abbiamo creduto fino alla fine, è un segnale importate”. Queste le parole di mister Francesco Baldini dopo la gara contro l’Arzignano Valchiampo vinta dal Lecco per 3-2.

Il tecnico toscano parla della prestazione d’insieme della squadra: “Non mi piace parlare dei singoli, Galenadro è la seconda partita che fa molto bene. Se continua così tutta la stagione si potrà divertire. Ma, soprattutto ci sono dei valori importanti a livello di gruppo, poi si può sbagliare, ma ho visto un grande spirito di squadra”.

“Il risultato di oggi è un segnale – continua Baldini – però rosico per come sono venuti i gol. Inoltre, abbiamo dovuto cambiare tantissimo a causa degli infortuni e i ragazzi hanno dato un gran segnale di crederci fino in fondo. Ora, dobbiamo pensare alla prossima sapendo che non sarà facile e dovremo metterci la testa sin dall’inizio”.

Riguardo alla formazione iniziale: “Non penso di aver sbagliato ma, l’approccio alla gara è stato sbagliato. Non avevo i giocatori per iniziare in un altro modo, Stanga era l’unico difensore di ruolo che avevo in panchina per questo non alternative se qualcuno si faceva male in difesa”.