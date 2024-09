Serie C. Il Lecco ribalta la partita: Arzignano battuto 3-2

Il Lecco ci crede fino alla fine e vince la seconda gara consecutiva

In gol Toniolo ( 9′ ), Benedetti ( 19′ ); nella ripresa Kritta (46′) ed Ilari (62′), Sipos (80′)

LECCO – Il Lecco torna al Rigamonti-Ceppi per la sesta giornata del campionato di Serie C e trova la seconda vittoria consecutiva. Una vittoria sofferta contro l’Arzignano ma, i blucelesti hanno dimostrato di crederci sempre fino in fondo ribaltando i due gol di svantaggio nel giro di 45′ minuti.

Infatti, è un Lecco da dimenticare nei primi 45 minuti in cui subisce due gol da calcio d’angolo per mancanza di attenzione nelle marcature. Baldini capisce in tempo che ha sbagliato formazione e corre subito ai ripari inserendo Tordini al 35′. I padroni di casa la riprendono nel secondo tempo prima pareggiando e poi vincendo la gara con carattere e determinazione.

Mister Baldini deve far fronte ai numerosi infortuni nella formazione bluceleste e schiera dal primo minuto Furlan tra i pali, difesa a quattro con Battistini e Celjak centrali, terzini Kritta e Louakima. Linea mediana a due con Galli ed Ilari e dietro la punta Zuberek la linea di trequarti è formata Beghetto, Galeandro e Rocco.

Sul fronte opposto, Bruno sceglie la difesa a tre con Boccia, Boffelli e Tonolio; a centrocampo Cariolato, l’ex Lakti, Antoniazzi, Cariolato e Rossi. In attacco la coppia formata da Mattioli e Benedetti.

Cronaca

Partita combattuta nelle prime battute di gara, si rende subito pericoloso l’Arzignano al 5′: sbaglia Louakima (L) il disimpegno in area e Benedetti (A) tira forte ma, Furlan (L) vola in tuffo a togliere la palla da rete. Al quarto calcio d’angolo consecutivo gli ospiti passano in vantaggio: Toniolo salta da solo al centro dell’area e infila il portiere bluceleste al 9′.

Il Lecco fatica a reagire contro un Arzignano con più voglia di attaccare anche sbagliando. Ci prova Battistini (L) al 15′ con un colpo di testa da calcio d’angolo ma, la palla finisce alta. Al 19′, secondo gol della formazione veneta, ancora da calcio d’angolo, Benedetti (A) prima colpisce il palo alla destra di Furlan (L) e poi infila in rete.

I blucelesti provano a reagire con Zuberek (L) che, al 23′, scarta due giocatori in area ma il tiro viene deviato in angolo, due minuti dopo è Rocco (L) che si infila bene tra i difensori avversari però, la conclusione di testa è debole. Ancora Lecco al 29′, Kritta (L) prova il tiro sulla ribattuta della difesa avversaria, la sfera finisce nuovamente in angolo.

Baldini cambia già in corso del primo tempo inserendo Tordini per Louakima per dare più equilibrio alla sua squadra. Il Lecco ci prova anche da calcio da fermo con la punizione di Beghetto (L) dai trenta metri che però esce di poco alla sinistra di Boseggia (A).

La squadra di Baldini ha avuto oggi il peggior approccio di partita di queste prime sei gare di campionato, la formazione iniziale è sicuramente da rivedere. Il mister dovrà sistemare gli equilibri in campo per i secondi 45 minuti. L’Arzignano ha fatto il suo e colpito grazie ai suoi punti di forza: i calci d’angolo.

Secondo Tempo

Grande avvio di ripresa del Lecco, alla prima incursione in avanti, al 46′, Kritta (L) trova il primo gol della serata per i blucelesti calciando da fuori area e la palla s’infila sotto la traversa. Il Lecco prova a impostare il gioco, i veneti invece si difendono a maglie strette.

I blucelesti trovano il pareggio al 62′: punizione dalla trequarti di Tordini (L), Ilari (L) anticipa tutti di testa e la palla si infila in rete, è 2-2 al 62′ della ripresa. Nuovo tentativo dei lecchesi dopo due minuti, gran tiro di Galenadro (L) che esce di poco. Nei successivi dieci minuti si gioca poco tra i tanti cambi e le interruzioni di gioco.

Battistini (L) sfiora il gol, al 77′, ancora di testa da calcio d’angolo, la palla sfiora la traversa. Il Lecco ribalta la partita con il gol all’80’ di Sipos (L) che anticipa Boseggia (A) in uscita, raccogliendo il gran lancio di Galenadro (L). L’Arzignano reagisce con il cross dalla sinistra del neo entrato Stafanoni (A), Battistini (L) salva tutto pulendo l’area.

Ancora i blucelesti che ci provano in contropiede Sipos (L) apre troppo largo per Gunduz (L) che rimette in mezzo per l’attaccante polacco che si fa anticipare dalla difesa tornata in copertura.

Grande secondo tempo della formazione bluceleste che appena dopo un minuto di gioco accorcia le distanze con il gol di Kritta e dopo 8 minuti trova il pareggio con Ilari. L’Arzignano è scosso e si difende nella propria metà campo, il Lecco prova con costanza e trova il gol del vantaggio con Sipos.

Tabellino

LECCO (4-2-3-1): Furlan; Louakima (36′ Tordini), Battistini, Celjak, Kritta (86′ Stanga); Ilari, Galli (86′ Dore); Galeandro, Rocco (46′ Gunduz), Beghetto; Zuberek (58′ Sipos). All. Baldini

ARZIGNANO (3-5-2): Boseggia; Boccia, Boffelli, Tonolio; Cariolato, Lakti, Antoniazzi (56′ Barva), Cerretelli, Rossi (65′ Milillo); Mattioli (65′ Nepi), Benedetti. All. Bruno

Marcatori: 9′ Toniolo (A), 19′ Benedetti (A), 46′ Kritta (L), 62′ Ilari (L), 80′ Sipos (L)

Arbitro: Silvestri di Roma 1 coadiuvato da Rinaldi di Pisa e Marra di Agropoli. Quarto ufficiale Terribile di Bassano del Grappa

Ammoniti: Beghetto (L), Louakima (L), Mattioli (A), Galli (L), Antionatti (A)

Espulsi:

Classifica

Padova 18

Renate 15

Vicenza 14

Lecco 12

Caldiero Terme 9

Albinoleffe 9

Trento 8

Lumezzane 8

Atalante U23 7

Pro Vercelli 6

FeralpiSalò 6

Union Clodiense 5

Giana Erminio 5

Novara 5

Arzignano 4

Alcione Milano 4

Virtus Verona 4

Triestina 3

Pro Patria 3

Pergolettese 2