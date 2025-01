Serie C. Il Lecco comincia il 2025 con una sconfitta: è 2-1 contro il Trento

Il Lecco perde col Trento che conquista il bottino pieno al Rigamonti-Ceppi

In gol Di Carmine al 47′, Vitturini al 61′, accorcia le distanze Sipos al 65′

LECCO – Parte male il 2025 della Calcio Lecco che perde 2-1 contro il Trento tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi. La necessità dei nuovi arrivi è subito evidente nella formazione bluceleste con lo schieramento dal primo minuto di Polito tra i titolari in difesa.

Nel primo tempo una partita un po’ contratta poi alcune occasioni da una parte e dall’altra ma senza acuti di rilievo. Nella ripresa il Trento sblocca subito il risultato al 2′ minuto di gioco, poi prende campo il Lecco ma continua a sbagliare troppo in fase offensiva.

Il raddoppio di Vitturini congela lo stadio, ma i blucelesti reagiscono immediatamente con il bel gol di Sipos che accorcia le distanza. Alcune fiammate nel finale però senza creare pericoli alla difesa trentina. Una vittoria meritata per gli ospiti contro un Lecco che ancora deve trovare gli equilibri sia coi nuovi arrivi che senza i tanti assenti.

Mister Volpe deve ancora fare i conti con l’infermeria anche nel nuovo anno, infatti sono dieci gli infortunati in casa Lecco. Però il tecnico ha convocato tutti e tre i nuovi arrivi, incluso il giovane Tondi. Dalmasso tra i pali al posto di Furlan, in difesa il nuovo arrivo Polito al centro della difesa insieme a Stanga, sulle fasce Lepore e Kritta. A centrocampo Ionita, Galli e Dore con Tordini trequartista, davanti Zuberek e Sipos.

Sul fronte opposto anche Tabbiani deve fare con diversi infortuni ma recupera Rada che scende in campo titolare a centrocampo. In difesa, invece, Kassama subentra a Trainotti al fianco di Cappelletti. Tridente offensivo a tre composto da Peralta, Di Carmine e Disanto.

Cronaca

Prima occasione del Trento su calcio da fermo al 4′ minuto, ma il Lecco chiuso si difende bene. I blucelesti provano ad innescare delle ripartenze in contropiede però sbagliano con troppa facilità i passaggi chiave. Il primo tiro in porta arriva al 12′ con la botta da fuori di Rada (T), ma Dalmasso (L) risponde presente e mette la palla in corner.

Dall’altra parte Tordini (L), al 15′, dimenticato dalla difesa del Trento spara la palla alta. Al 23′ Lecco pericoloso su punizione dalla sinistra: cross di Kritta (L) sul secondo palo dove arriva Stanga (L) che la schiaccia in porta, ma Barlocco (T) è attento. Gara combattuta soprattutto a centrocampo che vive per lo più di fiammate nei primi trenta minuti di gioco.

Il Trento ci prova al 41′ ancora da fuori sugli sviluppi di calcio d’angolo con la conclusione di Disanto (T) che esce a lato. Nel finale la partita si spegne pian piano, con gli avversari più vivaci che ci provano, mentre nel Lecco manca totalmente il filtro tra centrocampo e attacco.

Un primo tempo in sostanziale equilibrio a livello di occasioni, mentre bene il Trento in avvio e in chiusura. Il Lecco si è tirato avanti provando sia ad innestare dei contropiedi veloci che manovrando palla, però sbaglia troppo dalla metà campo in su cercando più la giocata di fino che la sostanza.

Secondo Tempo

In apertura di ripresa nel Lecco esce Dore per far posto al nuovo arrivo Marino. Alla prima azione però passa in vantaggio il Trento al 47′: cross dalla destra di Aucelli (T) per la testa di Di Carmine (T), Dalmasso (L) prova a salvarla in tuffo ma la palla entra in rete.

Il Lecco non riesce a pungere in avanti, mentre il Trento quando attacca cerca la porta anche da fuori area come al 57′ con Rada (T) che calcia però a lato. I blucelesti regalano un’altra palla agli avversari a centrocampo: al 61′ la squadra di Tabbiani riparte veloce e va facilmente al cross dalla sinistra con Disanto (T) che trova in mezzo Vitturini (T) che la piazza di testa, bucando la porta di Dalmasso per la seconda volta.

Però questa volta il Lecco reagisce, al 65′, con la gran discesa sulla sinistra di Kritta (L) che la mette forte e bassa per Sipos (L) che la mette in rete. Al 74′, si gela lo stadio: arriva la terza rete del Trento ma l’arbitro, per fortuna dei blucelesti, annulla per fuorigioco.

Volpe mette dentro tutti i nuovi, anche il giovane della Primavera Tondi che negli ultimi dieci minuti prende il posto di Zuberek in attacco. Partita viva nel finale con un’occasione anche per il nuovo arrivo Marino (L), all’87’, che tenta la conclusione a rete ma la palla esce sul fondo.

Il nuovo anno non sembra aver migliorato la situazione in casa Lecco, infatti i blucelesti escono dal Rigamonti-Ceppi con un’altra sconfitta. Gli avversari hanno gestito bene tutta la gara e le varie fasi di gioco, la squadra di Volpe non riesce a dare una manovra univoca al proprio Lecco che sembra vivere di fiammate, senza una continuità all’interno della partita stessa.

Tabellino

LECCO (4-3-1-2): Dalmasso; Lepore (77′ Mendoza), Polito, Stanga, Kritta; Dore (46′ Marino), Galli (62′ Grassin), Ionita; Tordini (62′ Beghetto); Sipos, Zuberek (83′ Tondi). All. Volpe

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Vitturini, Kassama, Cappelletti, Fini (75′ Bernardi); Di Cosmo, Rada (66′ Sangalli), Aucelli; Peralta (66′ Anastasia), Di Carmine (75′ Petrovic), Disanto. All. Tabbiani

Marcatori: 47′ Di Carmine (T), 61′ Vitturini (T), 65′ Sipos (L)

Arbitro: Renzi di Pesaro, coadiuvato da Rizzello di Casarano e Fanara di Cosenza. Quarto ufficiale Palmieri di Brindisi

Ammoniti: Dore, Stanga, Di Cosmo, Polito

Espulsi:

Classifica

Padova 57

Vicenza 44

FeralpiSalò 39

Atalante U23 36

Renate 34

Trento 33

AlbinoLeffe 32

Alcione Milano 32

Novara 29

Virtus Verona 27

Lumezzane 27

Arzignano 26

Lecco 24

Pergolettese 21

Giana Erminio 21

Pro Vercelli 19

Pro Patria 18

Caldiero Terme 16

Triestina 16

Union Clodiense 11