Serie C. Il Lecco si fa raggiungere dal Lumezzane e non va oltre l’1-1

I blucelesti non riescono a difendere il vantaggio, al Rigamonti-Ceppi finisce 1-1

In gol Galeandro al 34′, pareggia il Lumezzane al 54′ con Pannitteri

LECCO – Nella terza gara del campionato di Serie C, il Lecco di Baldini raccoglie in secondo pareggio consecutivo con lo stesso parziale della partita con il Trento: 1-1. La formazione bluceleste si porta avanti nel primo tempo con il gol su azione di Galenadro ma, nella ripresa non riesce a mettere al sicuro il vantaggio e poco dopo l’inizio della ripresa si fa raggiungere grazie al gol di Pannitteri.

Partita equilibrata nel primo tempo, con i blucelesti che gestiscono il gioco sia prima che dopo il gol del vantaggio. Nel secondo tempo, il Lumezzane trova subito il gol che pareggia il risultato al Rigamonti-Ceppi, il Lecco non riesce a graffiare e piano piano si spegne contro un ottima avversaria che non ha mai mollato.

Mister Baldini sceglie di schierare contro il Lumezzane: Furlan tra i pali, confermata la linea difensiva a quattro con Lepore, Battistini, Marrone e Beghetto. In mediana Galli affiancato da Frigerio ed Ilari, trequartista Mattia Tordini al posto di Di Gesù e come terminali offensivi Sipos in coppia con Galenadro.

Sul fronte opposto Franzini, che non sarà in panchina per squalifica, opta per il 4-2-3-1 con Filigheddu in porta, davanti a lui Ragazzetti, Dalmazzi, Pogliano e Pagliari. Mediana a due a supporto dei tre centrocampisti offensivi Malotti, Iori e Pannitteri. Davanti l’unica punta è Monachello. Nota di colore di giornata presentata la nuova mascotte del Lecco per la prima volta in campo al Rigamonti-Ceppi.

Cronaca

Il primo tentativo verso la porta lo fa il Lecco con la punizione di sinistro di Beghetto (L) però è troppo centrale per impensierire i difensori del Lumezzane. I padroni di casa hanno un buono slancio nei primi minuti di gioco ma, mancano nella finalizzazione dell’ultimo e decisivo passaggio.

Gli ospiti, invece, provano a ripartire veloci in contropiede sfruttando gli errori in costruzione dei blucelesti. Al 13′, nuova punizione dalla trequarti di Beghetto (L), nessun pericolo per Filigheddu (LU). Dopo un minuto si rende pericoloso il Lumezzane con il colpo di testa di Pannitteri (LU) ma, l’arbitro fischia il fuorigioco dell’esterno alto.

Al 17′ grande occasione per passare in vantaggio per il Lecco: Battistini (L) colpisce di testa il cross da angolo di Beghetto (L), la palla esce di poco alla destra del portiere bresciano. Il Lecco passa di astuzia al 31′: Beghetto (L) batte velocemente la rimessa laterale per Sipos (L) che di esterno mette Galeandro (L) nella migliore posizione per calciare a rete ed il numero 11 imbuca il gol dell’1-0.

Il Lumezzane reagisce al 38′, errore in ripartenza di Battistini la palla arriva sui piedi di Taugourdeau (LU) che la mette in profondità per Iori (LU) che batte a rete, ma Marrone (L) in chiusura manda la palla in corner. Da angolo altro pericolo per difesa del Lecco con la conclusione da distanza ravvicinata di Monachello (LU) respinta da Ilari (L).

I blucelesti chiudono il primo tempo in vantaggio, nella ripresa Baldini deve fare le mosse giuste per consolidare il vantaggio e non farsi raggiungere come nella partita contro il Trento. Il Lumezzane, infatti, non molla e ha avuto diverse occasioni per riagguantare il risultato.

Secondo Tempo

Si riparte con gli stessi undici del primo tempo, il Lecco parte bene e va di nuovo vicino al gol con Battistini (L) che da calcio d’angolo manda di poco alto il pallone al minuto numero 48. Abbassano la guardia i padroni di casa, azione ospite al 54′ sulla destra Malocchi (LU) mette in mezzo e Pannitteri (LU), troppo smarcato, colpisce di testa e segna il gol del pareggio.

I blucelesti faticano a trovare spazi in avanti, i bresciani sembrano avere una marcia in più nel primo quarto d’ora del secondo tempo. Prova a cambiare in corsa Baldini inserendo Di Gesù e Kritta per Galli e Beghetto. Il Lecco prova la conclusione a rete con la punizione di Lepore (L) al 75′ ma, si spegne debolmente sul fondo.

Nonostante gli ingressi di Rocco, Gunduz e Dore i blucelesti non riescono a trovare la via del gol nei minuti finali del match, il Lumezzane si difende bene e non concede spazi agli avversari. Inoltre, la formazione di Franzini va di nuovo vicino al gol in pieno recupero con il colpo di testa di Malotti (LU).

Si conclude così il match del Rigamonti-Ceppi con una ripresa in cui i bresciani hanno preso le misure al Lecco e difeso a maglie strette dopo il gol del pareggio di Pannitteri. Per Baldini stesso risultato di settimana scorsa contro il Trento, in vantaggio e poi raggiunto nella ripresa, il tecnico dovrà lavorare sul mantenere alta la concentrazione dei suoi per tutti i 90 minuti.

(foto servizio Sandro Menegazzo)

Tabellino

LECCO (4-3-1-2) Furlan; Lepore, Marrone, Battistini, Beghetto (62′ Kritta); Frigerio, Galli (62′ Di Gesù), Ilari (79′ Dore); Tordini (72′ Gunduz); Galeandro, Sipos (72′ Rocco). All. Baldini

LUMEZZANE (4-2-3-1): Filigheddu; Regazzetti, Dalmazzi, Pogliano, Pagliari; Tenkorang (71′ Moscati), Taugourdeau; Malotti, Iori (87′ Pisano), Pannitteri; Monachello (71′ Corti). All. Franzini (squalificato, in panchina Lussardi)

Marcatori: 31′ Galeando (L), 54′ Pannitteri (LU)

Arbitro: Striamo di Salerno coadiuvato dagli assistenti Galasso e Cufari entrambi di Torino; quarto uomo Gianquinto di Parma.

Ammoniti: Monachello (LU), Galli (L), Dalmazzi (LU)

Classifica

Renate 9

Pro Vercelli 6

Padova 6

Lecco 5

Alcione Milano 4

Lumezzane 4

Virtus Verona 4

Vicenza 4

Union Clodiense 4

Atalante U23 4

Triestina 3

Caldiero Terme 3

Pro Patria 2

Giana Erminio 2

FeralpiSalò 2

Trento 2

Albinoleffe 1

Arzignano 1

Novara 1

Pergolettese 1