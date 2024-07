Basket DR1. Edilcasa Civatese, si cambia. Promosso coach Marco Pozzi

Cambio di guida per la società lecchese

“Gruppo molto unito, volevo proseguire il programma tecnico”

CIVATE – L’Edilcasa Civatese ha effettuato un cambio d’allenatore piuttosto inusuale. I dirigenti della società grigiorossa hanno invertito il coaching staff. L’assistent coach Marco Pozzi è stato promosso a capo allenatore, con coach Fausto De Lazzari diventato suo vice, proprio come ai tempi di Varedo. I motivi di questa inversione sono da imputare alla volontà di coach De Lazzari di alleggerire il carico di impegno settimanale.

“Ho accettato di allenare a Civate perché in questi due anni ho seguito la squadra da vicino, potendo apprezzare l’impegno di questi ragazzi ma soprattutto vedere ogni settimana un grande gruppo molto unito – dichiara coach Pozzi – mi sembrava giusto proseguire un programma tecnico iniziato con lo staff di civate due anni fa. Sicuramente non dovrò partire da zero, avendo lavorato in questo anno con i ragazzi e questo mi aiuterà sicuramente. Ringrazio la dirigenza per la possibilità di allenare questo gruppo”.

Coach Marco Pozzi ha iniziato ad allenare nel Basket Nibionno, per poi passare a Varedo, dove ha allenato per otto stagioni, ottenendo due promozioni. L’ultimo impegno da capo allenatore l’ha avuto con la Polisportiva Mandello, un triennio di successi dove ha ottenuto anche la storica promozione in Serie C Regionale.

Alla Civatese era arrivato da un biennio come assistente allenatore.