Basket femminile, bella vittoria per Dogana Vecchia Starlight

La formazione di coach Zucchi vicne contro Milano Basket Stars

La quinta giornata di andata si chiude 68-60 per valmadrera

VALMADRERA – Serata magica per la formazione di coach Stefano Zucchi, con Valma, che si fa rispettare fra le mura amiche, vincendo il match contro l’ostacolo quintetto della Milano Basket Stars, compagine che nel turno precedente ha tenuto testa alla capolista Canegrate.

Si è giocato per la quinta giornata di andata, con la Dogana Vecchia Starlight, che conquista due punti importanti per la propria classifica, ma soprattutto, giocando una pallacanestro di buona fattura, rimarcando anche la buona tenuta atletica evidenziata dalle ragazze nell’arco dei quaranta minuti di gioco. Partita conclusa 68-60 con parziali di 24-14, 38-29, 47-44. Soddisfatto coach Zucchi.

“In qualsiasi campionato si sa, prima o poi, ti riserva delle sorprese. La mia squadra, non per presunzione, mi ha regalato qualcosa di fantastico, sfoderando una prova che da tempo stavamo aspettando. Abbiamo dimostrato, che giocando con testa, cuore, sappiamo fare delle cose importanti, e mettendo in campo per tutti i quaranta minuti di partita, quelle che sono le nostre qualità, e quindi, possiamo giocare partite anche di grande personalità. Certo la prova di Orsanigo, e le ottime percentuali al tiro, ci hanno supportato. Ma questa è la dimostrazione, che credere in se stessi, allenarsi con continuità, di riflesso arrivano anche queste prestazioni. Diamo continuità a tutto questo. Questa partita ci dice, che possiamo competere anche a questo livello. Tutto sta a quanto noi siamo disposte a mettere in campo. A sacrificarci l’una per l’altra, ed a versare ogni goccia di sudore. In ogni scarica di adrenalina per un obiettivo comune. Mi sento- conclude Zucchi-di dire che oggi tutto il merito va riconosciuto a questo gruppo. Ad ognuna di loro. Dalla prima all’ultima, e che questa sia una lezione positiva per il futuro”.

DOGANAVECCHIASTARLIGHT 68

MILANO BASKET STARS 60

Parziali: 24-14, 14-15, 9-15, 21-16

Dogana Vecchia Starlight: Aondio 2, Orsanigo 27, Spreafico 6, Levi ne, Vergani 3, Benedini 7, Galli 4, Lisoni 11, Merli 8, Russo, Fioritti ne, Natoli.