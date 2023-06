Basket femminile. La Dogana Vecchia Starlight riconferma il preparatore Andrea Monti

Classe 1999 e atleta di skeleton per la nazionale italiana

L’intervista al preparatore Monti

VALMADRERA – Riconfermato Andrea Monti nella figura di preparatore atletico della società cestistica femminile della Dogana Vecchia Starlight. Una figura molto importante. Programmare e realizzare allenamenti mirati che consentano agli atleti di raggiungere la condizione fisica ideale, prevenire gli infortuni caratteristici o ritornare ai livelli espressi prima dell’infortunio, ed essere sempre sul pezzo in una stagione agonistica.

Andrea Monti, è nato a Lecco il 26.07.1999. Residente a Lecco. Lo sport ha sempre fatto parte della sua vita quotidiana. Conosciamolo meglio

“Nasco come atleta di nuoto e successivamente di atletica leggera, correndo nella società

Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Ho gareggiato a livello nazionale per anni e al momento sono atleta di skeleton per la nazionale italiana”.

Come è diventato preparatore atletico?

“Ci tengo a rimarcare che sono laureato in scienze motorie e diplomato in massoterapia. Seguo atleti per la preparazione atletica nel mondo dello sci alpino, atletica leggera e basket. Ci tengo molto al mio lavoro, anche perché il buon esito ottenuto da ogni atleta, in qualche modo, mi gratifica moltissimo, e quindi, significa che insieme abbiamo fatto un buon lavoro”.

Come nasce il contatto con la società del presidente Pino Scelfo?

“Il contatto con la Starlight nasce da una chiacchierata col mio ex allenatore che mi ha proposto questo compito. Quest’anno l’esperienza è stata positiva. Le ragazze hanno ben risposto agli stimoli. Mi aspettavo la riconferma perché sia con Stefano Zucchi che con Pino mi sono trovato in linea fin da subito e abbiamo avuto modo di collaborare valorizzando i compiti di ognuno”.

Un ringraziamento?

“Ringrazio la Starlight per la possibilità che mi dà anche in questa stagione e fiducioso dell’impegno che le ragazze metteranno in campo e negli allenamenti. Aspettiamo il nuovo inizio della stagione”.