Basket femminile. La Starlight Valmadrera U19 sconfitta contro Basket Lainate

La trasferta si conclude con un punteggio di 65 a 46

“Non resta che rimboccarsi le maniche, lavorare con maggiore impegno e qualità in allenamento”

LAINATE (MI) – Nella settima giornata di campionato, le ragazze dell’Under 19 sono state sconfitte dalla squadra di Basket Lainate, con il punteggio finale di 65-46. Nel corso di cinque giorni, le ragazze dell’Under 19 hanno disputato due partite molto simili tra loro.

“Le avversarie, sebbene alla nostra portata (anche se il punteggio risulta severo), hanno mostrato un’energia e una determinazione che purtroppo sono mancate a noi in entrambe le partite. Troppi errori e palle perse (ben 53 in totale nei due incontri) hanno dato slancio alle avversarie, costringendoci a inseguire il punteggio per tutta la durata delle gare” commentano dalla società sportiva.

“Non resta che rimboccarsi le maniche, lavorare con maggiore impegno e qualità in allenamento. Un po’ più di autostima sicuramente aiuta, ma la demotivazione non serve – continuano dalla società – Anche se abbiamo commesso due passi falsi, abbiamo comunque dimostrato di poter fare meglio e di poter competere con chiunque. Ora testa ai prossimi incontri”.

BASKET LAINATE 65 – DOGANA VECCHIA STARLIGHT 46

Parziali: 16-10, 10-12, 24-15, 15-9

Dogana Vecchia Starlight: Monticelli 6, Corti 4, Zaccone 13, Consonni, Buscema 2, Provinciali 2, Beretta 7, Anderbegani 4, Crippa 1, Trezzi, Colombo M., Colombo A. 7.