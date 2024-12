Basket. La Starlight Valmadrera U17 vince contro Cavenago

Il match in trasferta si conclude con il risultato di 38-84

“Ora, dopo questa partita, ci prendiamo una pausa natalizia per poi riprendere con rinnovato slancio”

CAVENAGO DI BRIANZA (MB) – Le ragazze della squadra Starlight Valmadrera Under 17 hanno disputato l’ottava giornata di campionato, ultimo match dell’anno, conquistando una vittoria pre-natalizia. Con un secondo posto in classifica e una sola sconfitta contro la capolista su sette gare, la squadra di Valmadrera chiude l’anno con ottimi risultati.

“La partita si sviluppa subito sui giusti binari, con il divario che cresce progressivamente grazie alla buona prestazione di tutte le ragazze in campo. Ognuna ha dato il proprio contributo, ma meritano una menzione particolare i progressi di chi, fino a oggi, ha avuto meno spazio, dimostrando impegno e determinazione per guadagnarsi sempre più minuti” spiegano dalla società sportiva.

“Un saluto speciale alla nostra Sofia, che ci lascerà per qualche mese a causa di impegni scolastici all’estero, ma che attendiamo con ansia al suo ritorno a fine stagione. A sostituirla tornerà Giada, dopo essere stata ferma per alcune settimane a causa di un piccolo infortunio. Ora, dopo questa partita, ci prendiamo una pausa natalizia per poi riprendere con rinnovato slancio. Buone feste a tutti” concludono così dallo staff della società.

BK CLUB CAVENAGO 38 DOGANA VECCHIA STARLIGHT 84

Parziali: 12-22, 6-24, 7-22, 13-16

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano, Monticelli 6, Corti 8, Zaccone 24, Consonni 16, Buscema, Longoni 2, Beretta 22, Trezzi 2, Niang, Colombo 4.