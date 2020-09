Basket Serie D. Anche L’Edilcasa Civatese torna in palestra

I grigiorossi “frenati” dalla ristrutturazione antisismica della palestra

“Abbiamo quattro settimane prima dell’inizio, non sono preoccupato”

CIVATE – Lunedì 28 settembre anche l’Edilcasa Civatese ha iniziato la sua stagione. Il ritardo rispetto alle dirette concorrenti di Serie D è dovuto alla ristrutturazione antisismica di cui è stata oggetto la scuola cittadina, ristrutturazione che ha coinvolto anche la palestra in cui si allena abitualmente la formazione grigiorossa.

I ragazzi di coach Marco Brusadelli hanno quindi solo quattro settimana per prepararsi al via della stagione, che inizierà nel fine settimana del 23 ottobre 2020.

La novità principale del mercato estivo per i grigiorossi è l’arrivo del bomber Riccardo Rotta, uscito da Pescate. Confermato anche il playmaker Marcello Butti, arrivato poche settimane prima della chiusura della stagione per la pandemia. Alla prima squadra è stato poi aggregato Francesco Castagna (2003), figlio del preparatore atletico Angelo, ex giocatore per tanti anni del Basket Lecco.

Una novità anche per quanto riguarda la panchina. Il posto di vice allenatore sarà occupato da Luigi Castagna, che prenderà il posto di Alessandro Brusadelli.

“Partendo in ritardo, abbiamo scelto di programmare solamente un paio di amichevoli con Oggiono, visto che non siamo pronti per affrontare formazioni che sono al lavoro da quasi un mese. In ogni caso non mi preoccupo, c’è tutto il tempo per prepararsi al meglio” dichiara coach Marco Brusadelli.