Basket Serie D. Coach Marco Brusadelli lascia la Civatese

Si interrompe una collaborazione che durava da nove stagioni consecutive

“L’idea è quella di prendermi una pausa, ma non escludo nulla” dichiara il coach

CIVATE – Le strade di coach Marco Brusadelli e dell’Edilcasa Civatese si separano. L’allenatore ha comunicato a squadra e dirigenti che il prossimo anno non si siederà sulla panchina della formazione di Serie D, pur restando nella dirigenza societaria.

“Non è stata una decisione presa d’impulso, ci stavo pensando da qualche settimana. Mi sono accorto di non avere i giusti stimoli in questo momento per affrontare una stagione nuova – dichiara l’allenatore civatese – la decisione è stata ponderata e la squadra andrà comunque avanti, siamo alla ricerca di un nuovo allenatore. Lascio una squadra con sei senior, solo da puntellare”.

Brusadelli ha esordito sulla panchina del GSG Civatese nel lontano 2008. In un triennio ha portato la squadra in categoria Promozione. Dopo un biennio da assistente allenatore di coach Marzio Puglisi a Olginate, Brusadelli è tornato a Civate nella stagione 2013/14. In questi nove anni ha ottenuto una doppia promozione dalla 1° divisione alla Serie D, categoria in cui la squadra continua a giocare. Sotto la sua guida i grigiorossi sono anche arrivati a giocarsi le finali per la promozione in Csilver, perdendole.

“Adesso mi considero felicemente disoccupato – conclude l’allenatore – la mia idea in questo momento è quella di staccare un attimo prendendomi una pausa, ma resto comunque aperto alle eventuali proposte che dovessero arrivarmi”.