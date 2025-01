Basket Serie DR1. Civatese, gran vittoria contro Paderno

Battuta la sesta forza del campionato (72-57)

16 punti per la guardia Simone Minari

CIVATE – Serata positiva per l’Edilcasa Civatese. La formazione di coach Marco Pozzi ha superato senza problemi il Basket Paderno Dugnano, al termine di una partita in cui i grigiorossi sono sempre stati avanti.

I padernesi sono la sesta forza del campionato, ma al PalaCivitz non si vede la differenza coi padroni di casa. La squadra lecchese difende in maniera perfetta e chiude il primo quarto avanti (21-9). La marea grigiorossa non si arresta nella seconda frazione. L’Edilcasa arriva a toccare i venti punti di scarto (33-13) e poi si mette in pausa, lasciando agli ospiti gli ultimi dieci punti del primo tempo (33-23)

Nel terzo quarto la Civatese riprende da dove aveva iniziato: tocca nuovamente i venti punti di margine e ne difende quindici alla sirena finale (72-57)

Ottima prova di Simone Minari, autore di 16 punti. 15 per Simone Bianchi e 14 per il capitano Daniele Castagna.

“A differenza delle altre partite non siamo calati nella parte centrale – dichiara coach Pozzi – due punti importanti contro una squadra che ha perso solo con le prime. Adesso guardiamo avanti alle prossime due partite, molto importanti” dichiara coach Pozzi.

EDILCASA CIVATESE – BASKET PADERNO DUGNANO 72-57

PARZIALI: 21.9; 33-23; 61-41

CIVATE: Minari S. 16, Bianchi 15, Castagna 14, Rotta 7, Tentori 5, Casadei 5, Lomasto 3, Corti 3, Negri 2, Galli 2, Iuculano, Minari L. All. Pozzi.