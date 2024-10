Basket. Starlight Valmadrera, prima vittoria casalinga

Primo debutto con un punteggio di 64 a 49

“Alcune giocate brillanti si sono già viste e, con un impegno costante in palestra, continueremo a costruire su queste basi”

VALMADRERA – Il debutto stagionale in casa è sempre un momento ricco di emozioni e aspettative, e quest’anno non è stato diverso per il basket femminile Starlight Valmadrera. Si è trattato di un esordio in una nuova categoria, con avversarie sconosciute e in palio i preziosi due punti.

“È normale dover affinare diversi aspetti, ma il buon lavoro svolto nei primi due mesi ha dimostrato che siamo sulla strada giusta. Alcune giocate brillanti si sono già viste e, con un impegno costante in palestra, continueremo a costruire su queste basi. Per ora, complimenti alle ragazze, avanti così!” spiegano dalla società sportiva.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 64 HERE YOU CAN 49

Parziali: 20-9, 10-16, 16-12, 18-12

Dogana Vecchia Starlight: Cerolini 7, Monticelli 8, Corti 5, Zaccone 19, Consonni 2, Buscema, Provinciali, Beretta 12, Anderbegani 2, Crippa, Trezzi, Colombo 9.