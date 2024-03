Basket. Starlight Valmadrera sconfitta contro Busto Arsizio

Il match di domenica finisce 62 a 45

“Ora un periodo di pausa per le feste, spero che sia un toccasana per riordinare le idee e chiudere bene l’annata”

VALMADRERA – La Dogana Vecchia Starlight Valmadrera, domenica è stata impegnata sul campo della Pro Patria Busto Arsizio per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie B di Basket femminile. Il match si è concluso 62 a 45.

Un secondo quarto con Valmadrera che è apparsa decisamente in palla, all’altezza della situazione, con la testa sgombra da ogni calcolo o situazione agonistica. Peccato, però, che nella terza, ma anche la quarta frazione, la Starlight, non è più riuscita a rimanere concentrata e a dare continuità al proprio gioco. Una stagione dove le giovani cestiste di coach Zucchi, stanno crescendo e imparando.

“Complimenti a Pro Patria, formazione che con una difesa energica, e decisamente con più corsa, è riuscita, prima a recuperare il gap, per poi allungare nel secondo tempo. Seconda frazione, dove non siamo scese in campo, subendo l’energia e la voglia di punti delle avversarie. I minutaggi concessi un po’ a tutte le ragazze, non hanno trovato risposte da parte di nessuna delle nostre giocatrici, e si son viste le carenze fisiche e mentali, situazione che hanno caratterizzato l’intera stagione. Un periodo di pausa adesso per le feste, e spero che sia un periodo toccasana per riordinare le idee e chiudere bene l’annata” ha commentato il Coach Zucchi.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 45 PRO PATRIA BUSTO 62

Parziali: 12-8, 13-23, 23-10, 14-4

Dogana Vecchia Starlight: Aondio 2, Orsanigo 2, Spreafico 12, Levi 3, Vergani 2, Benedini 2, Galli 2, Lisoni 5, Merli 3, Russo 9, Fioritti, Natoli 3.