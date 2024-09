Calcio. Valmadrera: il trofeo Valtulina – Giorgi all’Arancione di mister Sarra

Sabato si è svolto il tradizionale torneo di calcio dedicato agli allievi del 2008 in memoria di Fabio Valtulina e Pietro Giorgi

VALMADRERA – Tradizionale torneo di calcio dedicato agli allievi del 2008 in memoria di Fabio Valtulina e Pietro Giorgi, quello che si è svolto ieri, sabato, a Valmadrera. Il torneo, inserito nel mese dello sport, ha visto una partecipazione vivace e competitiva, con le squadre che hanno dato il massimo per conquistare il titolo.

Il Malgrate si è classificato al terzo posto, dopo aver subito sconfitte ai rigori sia contro il Valmadrera sia contro la Brioschese. La finale, disputata con grande intensità, ha visto prevalere la squadra di casa, l’Arancione, allenata da mister Sarra. Con un gol decisivo di Alessandro Monti, capitan Longhi ha avuto l’onore di sollevare il trofeo dei vincitori, coronando così una giornata di sport e commemorazione.

Durante la premiazione hanno preso la parola l’assessore allo sport Marcello Butti, che ha ringraziato il Valmadrera per l’organizzazione di diverse iniziative e il presidente Alberto de Pellegrin, che ha sottolineato l’attenzione della polisportiva per tanti ragazzi e per la loro crescita umana e sportiva.

Il torneo non è stato solo una competizione, ma un’importante occasione per onorare la memoria di due figure che hanno lasciato un segno indelebile nella comunità sportiva locale.