Polisportiva Valmadrera, concluso il 4° Torneo Orange Junior Cup Mario Butti

Vittoria del Montevecchia (annata 2015) e dell’Aurora San Francesco (annata 2014)

Le premiazioni sono state svolte dalla mamma Luigia di Mariolino Butti e dal Sindaco Antonio Rusconi

VALMADRERA – Si è concluso con la vittoria del Montevecchia (annata 2015) e dell’Aurora San Francesco (annata 2014) il torneo organizzato dalla Polisportiva Valmadrera in memoria di Mariolino Butti, ex giocatore della Polisportiva morto prematuramente in un incidente stradale. L’evento si è tenuto domenica 2 giugno.

Quattordici squadre si sono affrontate sul campo sintetico dell’Oratorio di Via Bovara in due tornei a 8 e a 6 squadre: al mattino con la fase a gironi e con il pubblico che ha riempito gli spazi dell’Oratorio e ha seguito le partite della giornata. Nel pomeriggio invece, sono state svolte le semifinali e le finali. Quest’ultime, sono state disputate per l’annata 2015 tra il Montevecchia e il Garlate con la prima che ha prevalso sulla seconda con il punteggio di 1-0. Per l’annata 2014 è stata invece l’Aurora San Francesco a prevalere sul Calolziocorte con il risultato di 7-1.

Le premiazioni di tutti gli atleti sono state svolte dalla mamma Luigia di Mariolino Butti e dal Sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi che ha voluto congratularsi con tutti per la giornata dedicata allo sport e ha ringraziato la Polisportiva Valmadrera per l’organizzazione del torneo. I volontari della Polisportiva sono stati coinvolti nella manifestazione nei diversi ruoli tra: organizzazione del torneo, foto, cucina, ristoro e bar.