Polisportiva Valmadrera. Fabio Rompani nuovo allenatore della Prima Squadra

Il nuovo allenatore prende il posto di mister Gigi Gatto

“Cercavamo un mister che fosse molto motivato e valorizzasse i giovani validi cresciuti nelle nostre giovanili”

VALMADRERA – La Polisportiva Valmadrera ha scelto lo staff per la prossima stagione di Prima Categoria. Come sostituto per Mister Gigi Gatto la selezione è andata su Fabio Rompani, allenatore di diverse squadre Juniores Regionali tra cui il Rovagnate, dove nell’ultima stagione ha vinto il campionato regionale, ed in precedenza attaccante di diverse squadre tra cui Carenno, Calolzio e Cisanese.

Al fianco di Mister Rompani sarà presente lo stesso staff degli anni scorsi, sul campo Ernesto Rusconi e Paolo Bonsanto, il preparatore dei portieri Ivan Frigerio, i dirigenti Doro Dell’Oro e Gigi Ripamonti, il massaggiatore Jacopo Dell’Oro e il fisioterapista Massimo Manzoni.

“Rompani si dichiara entusiasta della nuova avventura, conoscendo già parecchi atleti e sapendo che tra i confermati esiste già una rosa di qualità – continua il Presidente De Pellegrin -. Cercavamo un mister che fosse molto motivato e valorizzasse i giovani validi cresciuti nelle nostre giovanili. I tre quarti della rosa hanno già confermato che continueranno con la maglia del Valmadrera per cui puntiamo ad un campionato di livello, magari ripetendo quello di due anni fa dove siamo andati ai playoff. Stiamo cercando una punta centrale e di chiudere con gli ultimi ritocchi la rosa della squadra della 51° stagione del Valmadrera. Per favorire la collaborazione con la Juniores, Mauro Vassena affiancherà lo staff della Prima Squadra e a luglio avverrà la solita presentazione ufficiale della squadra con tutti gli sponsor”.