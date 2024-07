Polisportiva Valmadrera pronta a presentare la nuova stagione

L’appuntamento è per martedì 16 luglio alle ore 20.30 all’Oratorio di Valmadrera

Durante la serata presentate le squadre di calcio e le attività dei settori basket e pallavolo

VALMADRERA – La Polisportiva di Valmadrera organizza una serata speciale per presentare la Prima squadra di calcio e tutte le attività per la prossima stagione sportiva. La società valmadrerese conta oltre 500 atleti nelle tre discipline praticate, ovvero il calcio, la pallacanestro e la pallavolo. L’evento si terrà martedì 16 luglio alle ore 20.30 presso il campo da calcio in sintetico dell’Oratorio di Valmadrera in Via Bovara 11.

Durante la serata verrà illustrato l’organico della Prima squadra di calcio che partecipa al campionato di prima categoria FIGC. Saranno inoltre presentate le squadra del Settore Giovanile di calcio e le attività programmate per i settori di basket e pallavolo per la prossima stagione sportiva.

“Questa iniziativa – spiegano dalla società – rappresenta un’importante occasione per tutti gli appassionati di sport di Valmadrera di incontrare gli atleti e scoprire le novità della prossima stagione”.