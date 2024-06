Starlight Valmadrera, splendida giornata con l’open day

Un mini-camp giovanile con le giovani atlete del circondario lecchese

In progetto la costituzione di una squadra U13 tutta al femminile

VALMADRERA – Splendida giornata quella trascorsa nella palestra di via Leopardi con la società cestistica della Starlight Valmadrera che ha indetto un Open Day per le ragazze nate nel 2011-12-13. Un mini-camp giovanile, con le giovani atlete del circondario lecchese, che rientra nel progetto di formare, per la prossima stagione agonistica 2024/25, una squadra U13 tutta al femminile.

La risposta è stata eccellente. Una decina di ragazze si sono presentate, (altre quattro non sono potute presentare ma hanno dato la loro disponibilità) svolgendo un breve allenamento conoscitivo. Soddisfatta la società Starlight presente con Pino Scelfo (Presidente dimissionario), l’istruttrice Adan Irelys e il responsabile del settore giovanile Stefano Zucchi, che hanno presentato, ai genitori e le stesse ragazze, il progetto che decorrerà da settembre.

Ringraziando le ragazze e le famiglie che hanno aderito la società Valmadrera ha dato appuntamento alle presenti e ad eventuali “nuove leve” che si vorranno aggiungere da settembre per formare un nuovo e omogeneo gruppo tutto al femminile