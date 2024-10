Tennis Tavolo Valmadrera. Debutto difficile per la società sportiva

Il Tennis Tavolo Valmadrera sperava di avviare la stagione con risultati più promettenti

La squadra si prepara a una reazione dopo un avvio deludente, con speranze riposte nelle performance delle diverse categorie e un imminente derby in arrivo

VALMADRERA – Nonostante le previsioni di un’annata complessa, il Tennis Tavolo Valmadrera si aspettava di iniziare la stagione con risultati più incoraggianti. Le problematiche legate alla confusa organizzazione dei calendari hanno influito sulla formazione delle squadre, portando a un debutto difficile.

Tuttavia, la pesante sconfitta per 1 a 4 nella prima giornata non può essere giustificata esclusivamente da queste difficoltà. La squadra è ora chiamata a rialzarsi e a lavorare sodo per recuperare terreno.

“Spicca in modo negativo la sconfitta senza vittorie della squadra che milita nella difficile categoria C2, mentre si aspettava un esito diverso per le squadre D2 e D3 Verde, che hanno perso di misura i rispettivi incontri. Tuttavia, c’è soddisfazione per la netta vittoria della D1 e per la sconfitta ravvicinata della D3 Blu, che ha schierato due esordienti assoluti e tre under 15 su quattro partecipanti” spiegano dalla società.

Ora si attende il completamento dei risultati dei vari gironi per valutare le reali forze in campo delle diverse squadre e formulare previsioni sul loro futuro. Tra una settimana ci sarà una nuova giornata di gare, con un derby di D3 che si svolgerà a metà settimana, come previsto dal regolamento.

CATEGORIA C2

Tt VARESE – TT VALMADRERA 7-0

Giocatori: Brambilla Roberto, Spaziante Rebecca, Vassena Ivan

CATEGORIA D1

TT VILLA ROMANO’ – TT VALMADRERA 2-5

Giocatori: Grageda Rodrigo, Fumagalli Michele, Garlati Samuele

Vittorie: Grageda/Garlati, Garlati (2), Grageda e Fumagalli (1)

CATEGORIA D2

TT VARESE – TT VALMADRERA 4-3

Giocatori: Fontana Stefano, Lange Giorgio, Cavallaro Riccardo

Vittorie: Fontana/Lange, Lange e Fontana

CATEGORIA D3 SQUADRA VERDE

TT VALMADRERA – TT SANSONE B 3-4

Giocatori: Bisogno Giuseppe, Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro

Vittorie: Anghileri (2), Bisogno

CATEGORIA D3 SQUADRA BLU

TT ABBADIA L. – TT VALMADRERA 4-3

Giocatori: Anghileri Irene, Cederle Andrea, Lussana Mauro, Cortesi Silvano

Vittorie: Cortesi (2) e Lussana