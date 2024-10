Tennis Tavolo Valmadrera: fine settimana ricco di vittorie

VALMADRERA – Fine settimana positivo per il Tennis Tavolo Valmadrera, che nella terza giornata di andata ha portato a casa numerosi successi. A fare da apripista è stata la squadra maggiore del campionato C2, con una vittoria decisa in trasferta a Cernusco Lombardone contro la Libertas Cernuschese. Qui, Roberto Brambilla e Rebecca Spaziante si sono distinti, conquistando complessivamente cinque dei sei punti finali.

Anche la squadra in D1 ha mostrato il proprio valore battendo con sicurezza il TT Villaguardia, formazione che fino a quel momento vantava un percorso senza sconfitte. I giocatori Rodrigo Grageda, Michele Fumagalli e Samuele Garlati hanno saputo mantenere la concentrazione, assicurando un 6-1 che ha spazzato via il rammarico per la sconfitta risicata della scorsa settimana.

Non è stata altrettanto fortunata la squadra di D2, impegnata in una sfida combattuta a Saronno, dove ha ceduto per un soffio al TT Saronno, perdendo 4-3. La squadra, guidata da Stefano Fontana e Giorgio Lange, ha comunque mostrato una buona tenuta, dando prova di solidità, un segnale positivo in vista di incontri meno impegnativi.

Nella categoria D3, la squadra Verde di Valmadrera ha dominato lo storico incontro contro l’Abbadia Lariana, imponendosi con un netto 5-2, nonostante la sconfitta nel doppio. Giuseppe Bisogno e Stefano Anghileri hanno contribuito con giocate di qualità, regalando alla Verde una vittoria importante.

È andata meno bene alla squadra Blu, che ha affrontato un ostico TT Sansone A. La partita si è conclusa con un 7-0 a favore degli avversari, ma l’esperienza è stata preziosa per i giovani giocatori della Blu, come Andrea Cederle (classe 2009) e Mauro Lussana (2011), che stanno accumulando importanti esperienze di gioco.

A chiudere la settimana, si è giocato il derby in anticipo della sesta giornata, dove la squadra Verde ha avuto la meglio su quella Blu per 6-1, mostrando compattezza e strategia. I prossimi appuntamenti saranno tra due settimane a Valmadrera, con quattro incontri previsti tra sabato 9 e domenica 10 novembre.