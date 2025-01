Tennis Tavolo Valmadrera, i risultati del fine settimana

VALMADRERA – I risultati del fine settimana del Tennis Tavolo Valmadrera.

CATEGORIA C2

TT VALMADRERA – TT VARESE 3-4

Giocatori: Brambilla Roberto, Spaziante Rebecca, Vassena Ivan, Brambilla Ambrogio

Vittorie : Spaziante (2) Brambilla R. (1)

TT VALMADRERA – TT VILLA ROMANO’ 4-3

Giocatori: Grageda Rodrigo, Garlati Samuele, Fontana Stefano

Vittorie: Grageda\Garlati, Garlati (2), Grageda (1)

TT VALMADRERA – TT VARESE GIANT 0-7

Giocatori: Cavallaro Riccardo, Arrigoni Pietro, Anghileri Stefano

TT VALMADRERA – TT ABBADIA B 4-3

Giocatori: Lussana Mauro, Cederle Andrea, Crippa Sergio

Vittorie: Lussana (2), Cederle (1), Crippa (1)

Cronaca

Tennis Tavolo Valmadrera in risalita con la squadra D3 BLU che assenta il colpaccio del 4 a 3 contro il TT Abbadia B, dopo quasi 3 ore di partite, nell’appassionante match finale fra i super veterani Crippa Sergio e Camarilla Enzo Carlo. Entrambi protagonisti di un incontro avvincente fino all’ultimo set, vinto in extremis da Crippa Sergio e seguito da applausi scrosciati per entrambi, dopo una partita davvero avvincente. Non da meno le prestazioni di Lussana Mauro con 2 vittorie e Cederle Andrea con una vittoria, entrambi decisivi per la vittoria finale di squadra.

Si impone anche la squadra D1 che parte subito bene con la vittoria nel doppio Grageda/Garlati. Seguono poi dei buoni incontri nei singoli, ma sono sempre Garlati Samuele con 2 vittorie (decisivo anche nel match finale) e poi Grageda Rodrigo, che permettono di conquistare la vittoria finale di squadra per bel balzo anche nella classifica generale di categoria.

Destino diverso invece per i top player della categoria C2, sempre combattivi e uniti ma ancora in debito con la fortuna. Nonostante le 2 vittorie di Spaziante Rebecca ed un incontro vinto per Brambilla Roberto, gli ospiti si impongono nuovamente per 4 a 3 come nel precedente incontro di campionato, ma vi è evidenza di quanto la squadra sia competitiva e c’è fiducia per il ritorno a breve anche alla vittoria di squadra.

La squadra D2 soffre il rimpasto di giocatori avvenuto a fine 2024, perdendo nettamente contro gli avversari del TT Varese Giant, ma cresce nell’affiatamento con dei buoni incontri disputati. Alcuni set guadagnati ed altri combattuti ben oltre il limite, fino ad un rocambolesco 16-14 dimostrano comunque come la fase di crescita sia in atto e possa portare ad alzare l’asticella per il TT Valmadrera, anche in questa categoria.

