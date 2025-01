Tennis Tavolo Valmadrera. I risultati delle diverse categorie

Le squadre D1, C2, D2 E D3 non riescono a ottenere vittorie

VALMADRERA – Giornata difficile per il Tennis Tavolo Valmadrera, che non riesce a imporsi nelle diverse categorie. Nonostante alcuni buoni incontri individuali, questi non sono stati sufficienti a mettere in discussione la vittoria degli avversari.

La squadra D1 continua a mostrare forza e qualità nel competere ai massimi livelli della categoria, ma esce sconfitta dalla trasferta contro la capolista Morbegno. Nonostante le vittorie di Grageda Rodrigo e Fumagalli Michele, il risultato finale non è stato sufficiente per avvicinarsi alla vetta della classifica.

La squadra della categoria C2, impegnata in trasferta a Varese contro il TT OMNIA di Gorla Minore, disputa buone partite, riuscendo a vincere almeno un set in ciascun incontro. Tuttavia, riesce a conquistare una sola vittoria, grazie a Brambilla Roberto.

Giornata difficile per le squadre D2 e D3, che, seppur affrontando avversari di buon livello, non riescono a imporsi e conquistano solo alcuni set. L’appuntamento con la vittoria è quindi rinviato a febbraio.

Risultati

CATEGORIA C2

TT OMNIA – TT VALMADRERA 6-1

Giocatori: Brambilla Roberto, Spaziante Rebecca, Vassena Ivan

Vittorie : Brambilla R. (1)

CATEGORIA D1

GSD CSI MORBEGNO – TT VALMADRERA 5-2

Giocatori: Grageda Rodrigo, Garlati Samuele, Fumagalli Michele

Vittorie: Fumagalli (1), Grageda (1)

CATEGORIA D2

TT LAMBRUGO ROGENO – TT VALMADRERA 7-0

Giocatori: Cavallaro Riccardo, Arrigoni Pietro, Anghileri Stefano

CATEGORIA D3 SQUADRA BLU

TT SANSONE B – TT VALMADRERA 7-0

Giocatori: Lussana Mauro, Cederle Andrea, Di Mauro Giovanni

I prossimi appuntamenti sportivi