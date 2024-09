Tennis Tavolo Valmadrera: iniziano i corsi e gli allenamenti della stagione

I corsi e gli allenamenti inizieranno martedì 17 settembre alle ore 19

Due novità per l’inizio della nuova stagione

VALMADRERA – Ripartono i corsi e gli allenamenti del Tennis Tavolo Valmadrera, pronti a inaugurare una nuova stagione di sport. Anche quest’anno, l’attività si svolgerà presso la Palestra Maria Ausiliatrice in Via Marsala a Lecco. L’appuntamento per l’inizio degli allenamenti è fissato per martedì 17 settembre alle ore 19.

La nuova stagione si distingue per alcune novità. La prima riguarda l’acquisizione di due categorie superiori, che consentiranno al Tennis Tavolo Valmadrera di partecipare ai campionati della D3 alla C2 in modo completo e graduale, creando le basi per una crescita equilibrata degli atleti. L’obiettivo di quest’anno è diverso rispetto alla stagione precedente: se in passato si puntava alla promozione, questa sarà l’annata delle conferme, con l’obiettivo di mantenere le categorie acquisite e preparare il terreno per ulteriori progressi nella prossima stagione.

La seconda novità riguarda un rafforzamento della presenza nelle scuole del territorio, estesa non solo alle scuole secondarie, ma anche agli istituti superiori, grazie all’adesione al programma “Racchette in Classe” promosso dalla FITeT. In questo contesto, gli istruttori del Tennis Tavolo Valmadrera proporranno delle lezioni teoriche e pratiche.

In questo caso, oltre a promuovere la diffusione del tennistavolo, l’obiettivo è anche quello di attrarre nuovi talenti, stimolando i ragazzi a intraprendere quello che non è semplicemente un gioco ma uno sport olimpico a tutti gli effetti.

Attualmente, il Tennis Tavolo Valmadrera conta circa 40 soci effettivi con l’obiettivo di aumentare il numero dei membri di almeno dieci persone entro la fine della stagione. Dal punto di vista sportivo, la società ha intenzione di riuscire ad organizzare quattro tornei durante la stagione: due del circuito federale e due del circuito provinciale del CSI. Tutti gli eventi si svolgeranno presso la palestra dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, sede degli allenamenti della società insieme alla Palestra della Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” di Valmadrera.