A Pagnona la Rampegada: vincono Paredi e Nardo (run) e Graziotto e Beretta (mtb)

Domenica scorsa la storica gara organizzata dalla Polisportiva Pagnona

130 runner e 26 ciclisti si sono sfidati sulla strada militare che porta all’Alpe Campo

PAGNONA – Una domenica di sport, quella scorsa, in casa Polisportiva Pagnona che ha organizzato l’ormai tradizionale “Rampegada”, gara di corsa e mountainbike giunta alla 48^ edizione e da 10 anni dedicata alla memoria di Andrea Zaccagni. Classico percorso di 10,5 km con un dislivello di 800 metri che ha portato gli atleti da Pagnona fino all’Alpe Campo lungo la strada militare.

Erano 130 gli atleti al via della gara di corsa con Simone Paredi (Atletica Pidaggia) che si impone con il crono di 49’12” davanti a Mattia Padovani e Mirko Sanelli (AS Premana) rispettivamente in 50’22” e 52’47”. Al femminile Laura Nardo (Polisportiva Pagnona) è profeta in patria e va a vincere in 59’15” davanti ad Arianna Tagliaferri (As Premana) in 1h00’47” e Irene Girola (Osa Valmadrera) 1h03’01”. Nella prova di Mtb vincono Andrea Graziotto (Lissone Mtb) con il crono di 43’09” e Simona Beretta (Velolario) in 1h01’37”.

