Corsa in montagna giovanile, As Premana sugli scudi nella Coppa Lombardia

Domenica scorsa a San Pellegrino i valsassinesi hanno chiuso con il secondo posto tra le società

Francesco Gianola e Federico Orlandi 1° e 2° negli Allievi, Ilaria Artusi e Caterina Ciacci 2^ e 3^ nelle Allieve, Nicola Spano 3° tra i Cadetti

SAN PELLEGRINO TERME (BG) – Domenica scorsa è partita la Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile: al via 24 società e 213 atleti partendo dai Ragazzi fino agli Allievi, in gara anche gli Esordienti fuori punteggio.

Vince la prima prova l’Atletica Valle Brembana con 734 punti, molto bene Premana con 452 punti, a chiudere il podio il Gs Csi Morbegno con 429 punti. Per il Cs Cortenova 6° posto con 193 punti e al 12° posto il Team Pasturo con 63 punti.

Valsassinesi bene anche a livello individuale: 1° e 2° posto tra gli Allievi con Francesco Gianola e Federico Orlandi, 2^ e 3^ tra le Allieve Ilaria Artusi e Caterina Ciacci, nei Cadetti 3° classificato Nicola Spano.

Tutte le tappe della Coppa Lombardia

Dopo la prima prova di domenica scorsa a San Pellegrino, la 2^ prova a Premana il 14 aprile (Campionato Provinciale Como/Lecco), la 3^ prova il 21 aprile a Val Brembilla (Campionato Regionale), la 4^ prova il 12 maggio a Prosto di Piuro (Campionato di Società), la 5^ prova il 29 settembre a Boario Terme e la 6^ prova il 27 ottobre a Morbegno.

Due gare importanti in Lombardia: Campionato Italiano individuale e Campionato Italiano a staffetta

A Lanzada (SO) il 4 maggio il Campionato Italiano Individuale e di Società Allievi/e e Cadetti/e di corsa in montagna, a Darfo Boario Terme il 26 maggio il Campionato Italiano a staffetta Allievi/e e il Trofeo Nazionale a staffetta Cadetti/e di corsa in montagna.

Tutti i risultati lecchesi in gara e i vincitori

Esordienti. 1^ Selene Valli (Atl Valle Brembana), 4^ Yasmin El Azzouzi (Team Pasturo), 9^ Maria Baruffaldi (Premana), 13^ Letizia Pomoni (Premana).

1° Davide Valagussa (Atl Valle Brembana), 16° Michele Magni (Cs Cortenova).

1^ Sofia Fragonara (Atl Alta Valtellina), 9^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 10^ Greta Tagliaferri (Premana), 11^ Chiara Gianola (Premana), 19^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova), 23^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 28^ Diletta Fazzini (Premana).

1° Giuseppe Tirinzoni (Gp Talamona), 17° Fabrizio Pomoni (Premana), 18° Riccardo Fazzini (Premana), 19° Leonardo Rizzi (Premana), 24° Francesco Bellati (Premana), 25° Pietro Nicola Gianola (Premana), 32° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 43° Giacomo Gianola (Premana).

1^ Dafne Iacono (Atl Rebo Gussago), 12^ Carolina Fazzini (Premana), 13^ Serena Gianola (Premana), 19^ Nina Gianola (Premana).

1° Alex Vavassori (Gp Valchiavenna), 3° Nicola Spano (Cs Cortenova), 7° Michele Bellati (Premana), 10° Diego Pomoni (Premana), 11° Oscar Gianola (Premana), 12° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 15° Marco Fazzini (Premana), 25° Andrea Colombo (Team Pasturo), 26° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 27° Lorenzo Pomoni (Premana), 32° Elia Cedro (Cs Cortenova), 33° Andrea Malugani (Cs Cortenova), 35° Rayan El Azzouzi (Team Pasturo).

1^ Matilde Mologni (Pool Soc Atl Alta Valseriana), 2^ Ilaria Artusi (Bracco Atl), 3^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 4^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 5^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 6^ Maria Fazzini (Premana), 8^ Arianna Rizzi (Premana).

1^ Matilde Mologni (Pool Soc Atl Alta Valseriana), 2^ Ilaria Artusi (Bracco Atl), 3^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 4^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 5^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 6^ Maria Fazzini (Premana), 8^ Arianna Rizzi (Premana). Allievi. 1° Francesco Gianola (Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 4° Moris Gianola (Premana), 6° Oscar Luigi Pomoni (Premana), 10° Ivan Pomoni (Premana), 15° Jacopo Gianola (Premana), 17° Tomas Gianola (Premana).