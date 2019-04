A Vestreno si è conclusa la Gran Combinata “Trofeo Sport Specialist”

La pioggia e la concomitanza con altre gare ha condizionato la partecipazione

VESTRENO – Una giornata uggiosa (la neve imbiancava i monti vicini), le previsioni meteo della vigilia, la concomitanza di gare, la stanchezza per una lunga stagione invernale hanno condizionato la partecipazione alla quarta giornata della Gran Combinata “Trofeo Sport Specialist” che non è stata numerosa come nelle precedenti occasioni.

216 atleti di 19 società di cui 3 del vicino comitato di Sondrio

Alla manifestazione di corsa su strada organizzata dalla locale Polisportiva Valvarrone hanno partecipato 216 atleti provenienti da 16 sodalizi, tre della provincia di Sondrio. La Virtus Calco sorprende tutti andando a vincere la classifica di giornata con 722 punti precedendo il Team Pasturo con 617 e i campioni italiani in carica del Cs Cortenova terzi con 563 punti. Seguono in classifica Pol Bernate (533), Pol Pagnona (298), Pol Valvarrone (242), Us Derviese (210), Pol Bellano (209), As Premana (79), Gs Rogeno (78), Stella Alpina (64), Castello Brianza (63), Villa San carlo (43), Pol Oratorio 2B (37), Pol Lib Cernuschese (30), Gso San Giorgio (23), fuori punteggio Gs Csi Morbegno, Gs Valgerola, Gp Santi Nuova Olonio.

Premiazioni di giornata e assolute della corsa campestre

La manifestazione si è conclusa con le premiazioni di giornata con i primi tre classificati di ogni categoria a ritirare la coppa e con le prime 10 società classificate a loro volta premiate con una coppa. A seguire sono stati premiati i campioni provinciali di corsa campestre e con le prime tre società classificate a ritirare la coppa.

I podi di giornata

Cuccioli: Piazza Sofia (Cortenova), Iris Iencinella (Bernate), Giorgia Crippa (San Giorgio).

Cuccioli: Marco Colombo (San Giorgio), Federico Crippa (Derviese), Federico Cassinelli (Derviese).

Esordienti: Gaia Rigamonti (Calco), Caterina Piatti (Derviese), Serena Mascheri (Cortenova).

Esordienti: Felice Adamoli (Derviese), Alessandro Buzzella (Valvarrone), Federico Orlandi (Pasturo).

Ragazze: Aurora Combi (Cortenova), Alessia Acquistapace (Cortenova), Sofia Dell’Orto (Pasturo).

Ragazzi: Nikola Maticic (Valvarrone), Andrea Calvi (Valvarrone), Gabriele Sutti (Valgerola).

Cadette: Marta Ladiga (Calco), Elisa Agostoni (Pasturo), Camilla Crippa (Pasturo).

Cadetti: Daniele Oltolini (Derviese), Tommaso Bonetta (Calco), Nicolò Vergottini (Bellano).

Allieve: Clara Agostoni (Pasturo), Clara Spano (Cortenova), Maddalena Tentori (Calco).

Allievi: Giovanni Di Dio (Calco), Lorenzo Pepe (Cortenova), Simone Galbani (Pasturo)

Juniores: Consuelo Bertoldini (Premana), Simona Angella (Bernate), Anna Bucino (Bernate).

Juniores: Giovanni Dedivittids (Pasturo), Juri Marelli (Rogeno), Matteo Pandiani (Pagnona).

Seniores: Alessia Bergamini (Cortenova), Vittoria Busi (Cortenova), Paola Ravasi (Calco).

Seniores: Mohamed Ajbirane (Pasturo), Massimiliano Corti (Pasturo), Stefano Villa (Calco).

Amatori A: Nicoletta Invernizzi (Cortenova), Nadia Acquistapace (Cortenova), Marilena Locatelli (Bellano).

Amatori A: Fabio Boffelli (Calco), Paolo Turati (Rogeno), Abrogio Artusi (Pagnona).

Amatori B: Francesca Castagna (Pasturo), Eugenia Casati (Calco), Mery Ticozzelli (Cortenova).

Amatori B: Walter Patriarca (Derviese), Cesare Pomi (Pasturo), Claudio Bertoldini (Premana).

Veterane A: Gabriella Maggioni (Cernuschese).

Veterani A: Gianni MUttoni (Pagnona), Graziano Ticozzelli (Pagnona), Nilo Fazzini (Pagnona).

Veterane B: Augusta Riva (Pagnona), Anna Angrisani (Bellano).

Veterani B: Marino Tagliaferri (Pagnona), Giacomo Ghezzi (Pasturo), Vilmo Bettiga Santi Nuova Olonio).

