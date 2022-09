Gara vera e dal parterre internazionale a Pasturo

Alle ore 8.30 di domenica la partenza dell’8^ edizione

PASTURO – Ultime ore per iscriversi, domenica si corre. Questi, per i ragazzi del presidente Alberto Zaccagni, sono giorni di frenetico lavoro in vista della 8^ edizione della skyrace disegnata sulle pendici del Grignone. Un appuntamento immancabile, quello brandizzato Scott, che richiamerà atleti di ottimo livello italiani e stranieri. Tra loro spiccano i nomi del marocchino naturalizzato spagnolo Zaid Ait Malek, del colombiano José David Cardona dei lecchesi Luca Del Pero, Lorenzo Beltrami, Andrea Rota, Daniel Antonioli e del ruandese Jean Baptiste Simukeka. Gara vera e dal parterre internazionale anche al femminile con le sorelle svedesi Sanna e Lina El Kott che se la dovranno vedere con l’azzurra di skyrunning Martina Cumerlato e con le local Martina Brambilla, Martina Bilora.

Al momento gli iscritti sono 200 e restano da assegnare ancora una cinquantina di pettorali. Ufficialmente le iscrizioni chiuderanno giovedì alle 24, ma nel caso il tetto massimo dei 250 partenti non fosse raggiunto, gli indecisi dell’ultima ora potranno dare la propria adesione anche nella giornata di sabato presentandosi a Pasturo presso la segreteria della gara. Da ricordare che la ZacUp è una delle tante gare che ha intrapreso un percorso green, per questo la balisatura sarà predisposta con bandierine personalizzate che non prevede l’impiego di pvc e che a ogni concorrente sarà richiesto un flask personale così da ridurre al minimo l’impego di bicchieri e bottigliette di plastica.

Alto livello organizzativo, tanta passione e un tracciato di vero skyrunning sono il mix vincente di questo evento. Vietato distrarsi sui tecnicissimi 27,5km (2650 m di dislivello positivo) della ZacUp. Single track, verticalità, catene, rocce calcaree e catene caratterizzano la ripida ascesa che porta ai 2410 della Grigna Settentrionale. Da lì una funambolica discesa porterà gli atleti al traguardo di Pasturo. I tempi da battere? Quello del ruandese Jean Baptiste Simukeka (2h49’21”) e della rumena neo campionessa mondiale di specialità Denisa Dragomir (3h12’50”). Per maggiori informazioni www.zacup.it.

Programma