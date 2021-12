Sci alpinismo. Campionati italiani: medaglie per gli atleti dell’As Premana

Irene Gianola e Erika Sanelli conquistano la medaglia di bronzo nella sprint

Mirko Sanelli terzo in staffetta, Lorenzo Milesi conquista l’argento nel vertical Under 16

ANDALO (TN) – Con lo Sc Brenta Team in cabina di regia, si è aperta venerdì la tre giorni di gare che ha portato all’assegnazione dei primi titoli di campione italiano nello sci alpinismo. Sul tracciato ricavato nella pista “Dosso Larici”, prima giornata di gare dedicate alla sprint, in gara le categorie che andavano dalla Under 16 sino all’Assoluta. E’ subito festa per gli atleti del Premana presenti, che già nella categoria Under 18 riescono a salire sul podio grazie al 3° posto di Irene Gianola, 4’55”45 il suo tempo finale nella gara vinta dalla neo campionessa italiana Clizia Vallet dello Sc Corrado Gex che ha impiegato 4’36”70. Al 10° posto conclude Letizia Gianola che ottiene in qualifica 5’22” 98 e non prosegue nelle fasi successive.

Altra medaglia sempre di bronzo se la mette al collo Erika Sanelli grazie al 3° posto tra le Under 20, il suo tempo finale di 4’12”48 è superiore di poco meno di 16” al tempo della vincitrice Silvia Berra della Polisportiva Albosaggia che con 3’56”59 vince gara e relativo titolo. Disputa la finale anche Noemi Gianola che si prende la 6^ piazza con 4’59”67.

Gli altri risultati degli atleti del Premana vedono tra gli Under 20 il 13° posto di Michele Gianola con 3’47”11, 14° di Mirko Sanelli con 3’43”29 e il 19° di Dionigi Gianola con 3’50”05 tra gli Assoluti. Nelle Under 16 femminili disputa la finale Olga Corti che ottiene il 6° posto con 5’51”09, mentre Micaela Gianola è 8^ in 5’52”28. Tra gli Under 18 maschili al 9° posto Antonio Corti con 3’41”01, al 13° Martino Utzeri con 3’44”69, al 26° Alessandro Gianola con 4’16”12, al 30° Andrea Bonacina con 4’22”5 e al 31° Andrea Gianola con 4’27”06.

Nella seconda giornata staffette per comitati, Mirko Sanelli e Erica Sanelli sul podio

Seconda giornata di gare dedicata alle staffette, nessun atleta lecchese nell’Assoluta femminile, ma in quella maschile grande soddisfazione per Mirko Sanelli che assieme ai fratelli Rossi, Alessandro e Giovanni con Alpi Centrali 23 riescono a conquistare un ottimo argento con 18’45” alle spalle dei soli campioni italiani del Cs Esercito, Michele Boscacci, Robert Antonioli e Nadir Maguet che vincono in 17’39”.

Staffette giovanili composte da un atleta di sesso femminile in prima frazione e due atleti di sesso maschile. Molto bene la nostra Erika Sanelli che assieme a Gabriele Visinoni e Rocco Baldini, vincono con Alpi Centrali 2 la medaglia di bronzo ottenuta col tempo di 22’03”. Soddisfazione alle stelle per il comitato regionale che vede l’intero podio occupato dai suoi atleti, a vincere Alpi Centrali 1 composto da Silvia Berra, Simone Anesa e Marco Salvadori in 21’35” davanti a Alpi Centrali 3 che impiega 21’56”. Gli altri atleti lecchesi vedono il 6° posto di Antonio Corti con Alpi Centrali 5, il 7° di Noemi Gianola con Alpi Centrali 4, l’11° di Michele Gianola con Alpi Centrali 9, il 12° di Martino Utzeri con Alpi Centrali 8, il 17° di Irene Gianola con Alpi centrali 11, il 18° di Olga Gianola con Alpi Centrali 13, il 21° di Alessandro Gianola con Alpi Centrali 15, il 18° di Letizia e Andrea Gianola con Alpi Centrali 18, il 24° di Andrea Bonacina con Alpi Centrali 17 e il 32° di Micaela Gianola con Alpi Centrali 22.

Ultima giornata di gare col Vertical, Lorenzo Milesi conquista l’argento tra gli Under 16.

Ancora soddisfazioni nella terza e conclusiva giornata, tra gli Under 16 è Lorenzo Milesi a mancare di un soffio il titolo, il suo 20’36” è superiore di 12” al solo tempo del vincitore Mirko Migliorati dello Sc Presolana che impiega 20’24” a completare la gara. Nella stessa categoria al 16° posto Paolo Gianola con 22’18”, al 26° Cristian Rozzoni con 23’35”. Bene nella pari categoria femminile Olga Corti 5^ in 18’43” e Micaela Gianola 6^ in 19’21”, tra le Under 18 5° posto per Letizia Gianola con 18’30” seguita al 10° da Irene Gianola con 19’25”.

Nell’Assoluta maschile che ha visto la vittoria di Michele Boscacci rappresentante del Cs Esercito in 19’29” al 32° posto con 23’18” conclude Mirko Sanelli, al 41° con 24’21” conclude Dionigi Gianola e al 52° Marco Bellati con 25’56”.

Nell’Assoluta femminile vinta da Ilaria Veronese in 24’06” per lo Sc Tre Rifugi Cai, al 14°posto in 32’25” Barbara Sangalli. Nella Under 18 maschile, 9° posto per Martino Utzeri con 19’36” nella gara vinta da Erik Canovi della Polisportiva Albosaggia in 18’25”, al 18° Antonio Corti in 20’45”, al 29° e 30° posto Andrea e Mauro Gianola rispettivamente in 22’10” e 22’11”, Andrea Bonacina chiude al 33° posto in 22’49”, al 34° Alessandro Gianola con 22’52”, al 41° Osea Gianola con 24’20”. Nelle Under 20 sfiora il podio col 4° posto Erika Sanelli che impiega 23’30”, al 9° posto Noemi Gianola in 25’59”. Nella Under 20 maschile 13° posto per Michele Gianola in 24’39”.