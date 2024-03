Sci di fondo. Campionato Italiano e Coppa Italia Rode: Aksel Artusi e Aurora Invernizzi protagonisti

Aksel Artusi oro in staffetta e bronzo sulla 20km mass start nel Campionato Italiano

Aurora Invernizzi bronzo sulla 10km in Coppa Italia

PREGELATO (TO) – Si è conclusa la Coppa Italia Roda di sci nordico, 12 tappe per gli U18 e U20, 24 tappe dalle U23 e Assolute. Da venerdì fino a domenica, però, si è svolto anche il Campionato Italiano U18, U20 e Assoluta staffetta e 10km in Tecnica libera. Venerdì si hanno gareggiato nella Sprint per la Coppa Italia Rode, nella U20 qualificati 35 atleti, i primi trenta vanno avanti per i quarti. Bene Aksel Artusi (Cs Esercito) miglior tempo dei quarti con 3’43”25, ancora miglior tempo per le semifinali con 3’43”20, peccato perché nella finale esce nella neve fresca e conclude al 4° posto.

Sabato la staffetta, Aksel Artusi vince il titolo italiano Giovani con il Comitato Alpi Centrali

Quattro atleti maschile, 7,5km a testa, dopo 30km il quartetto delle Alpi Centrali A non ne ha per nessuno, Davide Negroni, Gabriele Matli, Aksel Artusi e Teo Galli stravincono con 1h26’41”, al secondo posto l’Alpi Occidentali con 1h29’29” e chiude il podio le Alpi Centrali B con 1h30’08”.

Nella staffetta Assoluti 3×7,5km, tre atleti in volata si giocano il titolo, vince le Fiamme Oro B con 1h16’56” contro Fiamme Oro A con 1h16’58” e Esercito A con 1h16’59”. Nella formazione Esercito C ha gareggiato Laura Colombo assieme a Giacomo Gabrielli e Mikael Abram e conclude all’11° posto con 1h23’46.

Domenica la Coppa Italia: 3^ Aurora Invernizzi sulla 10km, Akel Artusi 3° nel Campionato Italiano 20km

Under 16 femminile e maschile, 25 atleti per ogni categoria, 10km al femminile e 15km al maschile, organizzata dallo Sc Nordico Pragelato sulla pista “Pierino Peyrot”, in partenza a Mass Start con gara Libera. Gran bella gara per l’ultima tappa della Coppa Italia Rode, Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) conclude al 3° posto con 29’52”8, al primo posto Lucia Delfino (Sc Valle Stura) con 29’41”3 e al 2° posto Clara Facchini (Us Dolomitica) con 29’47”7, bene anche l’altra lecchese Cristina Artusi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) 12^ con 31’52”0.

Al maschile a vincere è Gregorio Gaspari (Sc Bosco) con 40’36”, al 2° posto Giacomo Barale (Entraque Alpi Marittime) con 40’37”5 e a chiudere il podio Emanuele Ferrari (Sc Marzola) con 40’38”, bene il lecchese Marco Colombo (Sc Primaluna Giovanni XXIII) che chiude al 10° posto con 41’45”2.

Nel Campionato Italiano U20 in Mass Start in Tecnica Libera, Akel Artusi (Esercito) chiude al 3° posto nella 20km con 48’51”6, a vincere il titolo Davide Ghio (Fiamme Gialle) con 48’39”3, al 2° posto Davide Negroni (Fiamme Gialle) con 48’47”9.

Nella gara individuale femminile 10km vince il titolo Martina Di Centa (Cs Carabinieri) con 22’38”1, Laura Colombo (Esercito) chiude al 12° posto con 23’58”4.