Trofeo “Togni Maria Assunta”, prima giornata del campionato regionale di sci nordico.

Aksel Artusi, campione regionale, Aurora Invernizzi al terzo posto.

SCHILPARIO- Sulla pista degli Abeti, con lo Sc Schilpario in veste di organizzatore, ieri sabato 8 gennaio si sono disputate le gare della prima giornata del campionato regionale di sci nordico, campionato a cui hanno partecipato anche atleti di altri comitati, alzando notevolmente il livello della manifestazione.

Già alla mattina le qualifiche, tecnica di gara è stata libera con partenze individuali ogni 15”, i migliori hanno proseguito disputando i quarti, le semifinali e come ultimo atto la finale con i migliori tre atleti di ogni semifinale a disputare l’ultima fatica.

Si parte dalla categorie Ragazze femminile, 1200m di prologo con Aurora Invernizzi a fermare il cronometro a 3’36”41, il suo sarà il 4° tempo e quindi per la sciatrice del Nordik Ski, proseguo del cammino con le fasi successive, proseguono anche Cristina Artusi con 3’47”22 (6° tempo) per lo Sc Primaluna, Alessia Ruzza con 4’09”01 (15° tempo) per il Nordik Ski e la compagna di club Emma Ticozzelli con 4’39”79 (22° tempo).

Nella pari categoria maschile si mette in mostra nelle qualifiche Oscar Axel Gianola (Nordik Ski) che con 3’08”45 si prende il 2° miglior tempo, prosegue il cammino per lo Sc Primaluna col 20° tempo in 3’40”31 Riccardo Bergamini, fuori di 30 che garantivano l’accesso ai quarti Luca Bergamini con 4’21”54 (36° Tempo) per lo Sc Primaluna.

1400m di gara per la categoria under 16, al femminile Maria Invernizzi con 3’45”00 ottiene il 5° tempo e Maria Jasmine Gianola con 3’45”13 il 6° entrambe per il Nordik Ski, Elena Bortot è 13^ con 4’01”61 per lo Sc Primaluna , poco dietro la compagna di club Maddalena Camozzini con 4’03”37, avanza anche Giulia Ticozzi per il Nordik Ski che ottiene con 4’08”63 il 17° tempo, nessun lecchese nella pari categoria maschile.

Si passa alla categoria Giovani, medesima distanza e al 10° posto in qualifica per lo Sc Primaluna Camilla Crippa con 3’47”35 seguita subito dietro da Angelica Selva del Nordik Ski che ferma il cronometro a 3’50”65 con la compagna di squadra Alessia Ruzza al 14° tempo con 4’46”91.

Al maschile ottima impressione per Aksel Artusi valsassinese di Primaluna che difende i colori dello Sporting Livigno, per lui 2’47”8 e secondo miglior crono preceduto solamente da un atleta delle Alpi Marittime, Federico Bergamini dello Sc Primaluna, prosegue a sua volta il cammino col 12° tempo in 3’57”93, avanti per il Nordik Ski Martino Vassena 26° con 3’15”38 e per lo Sc Primaluna Mirco Brenna 28° in 3’22”85 e Luca Colombo 30° in 3’28”94. si prosegue con le gare e si arriva alla finale per il titolo.

Nelle qualifiche i nostri hanno trovato spazio quasi tutti, ma già nelle successive prove per qualcuno il percorso si è subito interrotto, partendo dalle Ragazze molto bene Aurora Invernizzi che arriva sino alla finale dove conclude al 3°posto, si ferma in semi finale il cammino di Cristina Artusi che alla fine sarà 7^, Alessia Ruzza esce nei quarti ed è 15^, stessa sorte per Emma Ticozzelli che sarà 22^.

Al maschile arriva in finale Oscar Axel Gianola dove si prenderà il 5° posto, si ferma in semifinale Marco Colombo, per lui il 9° posto, Riccardo Bergamini non va oltre i quarti e si classifica al 21° posto.

Tra le Under 16, approda in finale Maria Invernizzi e ripete il 5° posto delle qualifiche, Maria Jasmin Gianola si ferma in semifinale e si prende l’11° posto, ai quarti si interrompe il cammino di Elena Bortot che sarà 14^ di Maddalena Camozzini 17^ e di Giulia Ticozzi 18^.

Nelle Giovani femminile, si fermano in semi finale Camilla Crippa 10^ e Angelica Selva 11^, Aurora Ruzza conclude al 14° posto.

E finalmente si gioisce per il titolo regionale conquistato da Aksel Artusi, 2° al traguardo ma a precederlo è il solo Martino Carollo dello Sc Entraque Alpi Marittime non in gara per il titolo regionale delle Alpi Centrali, Federico Bergamini non riesce a passare i quarti e si deve accontentare del 13°posto, Martino Vassena conclude al 26° posto, Mirco Brenna al 28° e Luca Colombo al 30°.

Soddisfatto Luca Artusi, padre e allenatore del campione regionale.

“Bella gara – commenta – tosta perché oltre agli atleti in lotta per il campionato regionale, c’erano atleti delle Fiamme Oro e i migliori piemontesi; il primo e il terzo, in coppa Europa erano arrivati rispettivamente 5° e 3° a fine novembre sempre in una sprint in tecnica Libera, Aksel oggi stava molto bene e in questo format di gara, è dura stargli davanti. Oggi, domenica ci sarà la gara in linea, il morale e ovviamente alto e la gara gli servirà per temprasi per i campionati italiani della prossima settimana a Padola di Comelico (Bl) dove disputerà una 10km in tecnica classica e una mass start di 15km in tecnica libera”.