Sfida tra campioni per aiutare i ragazzi de’ La Cordata di Premana

Il 4 luglio torna la serata benefica Corriamo Insieme con l’Highlander Run gara ad eliminazione lungo via Roma

Alla regia dell’evento l’Associazione Sportiva Premana

PREMANA – Dopo cinque anni di attesa, ritorna la splendida serata benefica a Premana, che nella scorsa edizione aveva raccolto fondi per la ricerca sull’atassia della mutazione della neurofascina, la malattia che affligge Gloria e Samuel. Quest’anno, l’evento si rinnova con un obiettivo altrettanto nobile: sostenere i ragazzi disabili seguiti dall’associazione La Cordata. Questa associazione ha la missione di offrire sollievo alle famiglie, accompagnando i giovani in varie giornate ed esperienze.

L’appuntamento è fissato per il 4 luglio ancora una volta nella suggestiva piazza della Chiesa di Premana con la cucina aperta dalle 19 e l’inizio delle gare alle 20.00. L’organizzazione è curata dall’Associazione Sportiva Premana, che sta preparando una Highlander Run, ovvero una gara ad eliminazione che si correrà avanti e indietro per via Roma, con la partecipazione di diversi campioni nazionali della corsa su pista. Atleti di alto livello che hanno generosamente accettato l’invito a competere, dimostrando grande entusiasmo per la causa.

Accanto ai corridori su pista, ci saranno anche alcuni atleti della corsa in montagna, particolarmente legati a Premana, oltre a rappresentanti delle competizioni locali. Il format ad eliminazione, che aveva suscitato grande entusiasmo nella scorsa edizione, promette di offrire uno spettacolo indimenticabile grazie all’elevatissimo livello degli atleti presenti.

Non solo sport: la serata vedrà la partecipazione di alcuni grandi campioni dello sport che hanno donato cimeli preziosi per un’asta di beneficenza. Questo, insieme all’immancabile servizio bar e cucina, contribuirà a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente, tipica dello spirito premanese.

L’importanza di raccogliere fondi per questa nobile causa non può essere sottolineata abbastanza. Ogni donazione sarà fondamentale, poiché ogni euro raccolto sarà devoluto ai ragazzi dell’associazione La Cordata, rendendo così possibile il proseguimento delle loro attività e il sostegno alle loro famiglie.

Il cuore della serata sarà proprio l’associazione La Cordata e i suoi ragazzi, i veri protagonisti di questo progetto. Il loro affetto e la loro presenza daranno un valore aggiunto inestimabile all’evento, trasformandolo in una festa di solidarietà e comunità.

Speriamo in una partecipazione entusiasta e numerosa, per replicare il successo della scorsa edizione e rendere questa serata ancora più speciale. Non mancate!