Trofeo Polisportiva Le Prese di fondo, sciatori valsassinesi sugli scudi

Vince lo Sc Valtellina, 5° lo Sc Primaluna e 6° il Nordik Ski Valsassina

150 atleti in gara dalla categoria Super Baby agli Allievi. Partenze individuali e gara classica

SANTA CATERINA VALFURVA (SO) – Sulla pista “Valtellina”, domenica, anche i fondisti valsassinesi hanno partecipato, dagli U8 fino agli U16, con prova individuale in tecnica classica. A vincere il “Trofeo Polisportiva Le Prese” tra le società è stato lo Sc Alta Valtellina con ben 4438 punti, lo Sporting Club Livigno 2° con 2428 punti e 3^ la Polisportiva Le Prese con 973 punti. Le due società lecchesi al via concludono al 5° posto con lo Sc Primaluna Giovanni XXIII con 724 punti e al 6° posto con il Nordik Ski Valsassina con 482 punti.

Nella U8 (Super Baby) su 1km di gara, al primo posto Mia Bergamini in 11’51”0 per il Nordik Ski Valsassina; 2° posto tra gli U10 (Baby), 1,5km, per Mattia Combi in 5’35”7 per lo Sc Primaluna.

Tutti i vincitori e i lecchesi classificati

Super Baby 1km: 1^ Mia Bergamini 11’51”0 (Nordik Ski Valsassina).

Super Baby 1km: 1° Thomas Baretto 4’40”7 (Pol Le Prese).

Baby 1,5km: 1° Elisa Picceni 6’40”1 (Polisportiva Valmalenco), 13^ Sara Gianola 7’34”2 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 16^ Elisa Rusconi 8’32”9 (Nordik Ski Valsassina).

Baby 1,5km: 1° Cristiano Panizza 5’22”7 (Sporting Club), 2° Mattia Combi 5’35”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 12° Matteo Ticozzelli 6’14”3 (Nordik Ski Valsassina), 24° Lorenzo Bonacina 7’00”9 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 25° Michele Artusi 7’08”0 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Cuccioli 3km: 1^ Camilla Cirolo 11’58”3 (Polisportiva Valmalenco), 12^ Nina Pomoni 13’39”5 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 21^ Cecilia Bonacina 15’41”8 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 24^ Martina Bortot 16’28”9 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 25^ Greta Barbieri 17’23”9 (Nordik Ski Valsassina).

Cuccioli 3km: 1° Zaccaria Bracchi 11’10”4 (Sporting Club), 6° Marco Combi 12’04″7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°).

Ragazzi 4km: 1^ Francesca Nobili 14’33”9 (Polisportiva Valmalenco), 4° Cristina Artusi 14’39”6 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°).

Ragazzi 5km: 1° Nicolò Pedranzini 16’20”1 (Alta Valtellina), 5° Oscar Axel Gianola 17’16”7 (Nordik Ski Valsassina), 10° Riccardo Bergamini 17’27”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°),19° Tommaso Ticozzelli 22’44”7 (Nordik Ski Valsassina), 21° Matteo Rusconi 24’10”2 (Nordik Ski Valsassina).

Allievi ultimo anno 5km: 1^ Rachele Dei cas 18’04”2 (Sc Alta Valtellina), 4^ Elena Bortot 20’20”1 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 7^ Alessia Ruzza 21’19”4 (Nordik Ski Valsassina).

Allievi ultimo anno 7,5km: 1° Pietro Zanoli 23’13”5 (Alta Valtellina), 11° Marco Colombo 27’15”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).