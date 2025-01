Tutto pronto per la 5^ edizione della “Snow Run Resinelli”

Appuntamento a sabato 18 gennaio

Partenza gara alle ore 14

PIANI RESINELLI – Il 18 gennaio 2025, la quinta edizione della Snow Run Resinelli porterà l’adrenalina e la passione per lo sport sulle nevi del territorio lecchese. Organizzata dal Comitato composto dalle società A.S.D. Falchi Lecco, G.S.A. COMETA e Team Pasturo A.S.D., la gara di corsa invernale si svolgerà su sentieri innevati, mettendo alla prova le abilità e la resistenza degli atleti.

Con partenza alle ore 14, la Snow Run Resinelli darà il via ufficiale al Circuito NORTEC SkySnow Running Cup 2025, una competizione di alto livello che vedrà gli atleti affrontare le sfide più dure dell’inverno. Un evento che fonde sport, natura e passione, pronto a offrire emozioni indimenticabili a tutti i partecipanti. Il percorso si estenderà su 14 km, con un dislivello di 650 metri.

In caso di annullamento della gara per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, l’organizzazione provvederà a rimborsare l’importo della quota di iscrizione, ad eccezione delle eventuali commissioni bancarie sostenute.

Iscrizioni entro il 16 gennaio sul sito https://www.endu.net