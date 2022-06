(S)Punti di Vista. L’Articolo 1 della nostra meravigliosa Costituzione

RUBRICA – Carissimi lettori, bentrovati! All’indomani della Festa della Repubblica ho pensato di proporvi un approfondimento dell’art. 1 della nostra meravigliosa Costituzione, l’articolo 1, il primo in assoluto, quello nel quale i Padri costituenti hanno riassunto l’essenza della Repubblica italiana. Innanzitutto ve ne fornisco il testo vigente:

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

In secondo luogo, nella mia qualità di giurista (forse non tutti sapete che sono anche Avvocato) vi propongo i seguenti s-punti di vista e …di riflessione!

1) L’Italia è una Repubblica , ciò significa che chiamati a decidere, gli Italiani hanno scelto di essere una Repubblica e non una monarchia.

Repubblica deriva dal latino Res Publica che significa “cosa del popolo”.

La Repubblica è una forma di Stato di carattere rappresentativo in cui l’organo supremo (Capo dello Stato) viene eletto o direttamente dal corpo elettorale o dai membri del Parlamento (come avviene in Italia).

2) L’Italia è una Repubblica democratica, questo significa che tutte le cariche pubbliche, compresa quella del Capo dello Stato che esprime l’unità nazionale, si riconducono direttamente o indirettamente al consenso del popolo al quale appartiene la sovranità.

Nel dizionario alla voce Repubblica leggiamo: “forma di governo in cui la sovranità risiede nel popolo, il quale la esercita per mezzo di rappresentanti liberamente eletti, con libera opposizione delle minoranze e nell’ambito della legge”.

Italia, Repubblica e democrazia sono inscindibili, una sorta di trinità civile, l’Italia è una e trina.

Inoltre “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione” come recita l’art. 139 che chiude la Carta costituzionale.

3) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

Il riferimento al lavoro quale fondamento della Repubblica è chiaro e implica che la Repubblica promuove e sostiene il lavoro in quanto esso “nobilita l’uomo”. Il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica. Questo significa che ciascuno deve essere messo in condizione di lavorare secondo le proprie possibilità perchè in questo modo offre il proprio contributo alla Repubblica: ognuno è chiamato a fare la propria parte attraverso il lavoro per sostenere l’Italia; perchè questo sia possibile ognuno deve essere messo in condizione di poterlo fare a prescindere dalle condizioni personali in ossequio all’art.3 che proclama il principio di uguglianza.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Parole che mi emozionano e mi fanno riflettere. Per oggi ci fermiamo qui, cari lettori, venerdì prossimo proseguiremo la nostra analisi focalizzando la nostra attenzione sui concetti di “popolo” e di “sovranità popolare”, intanto vi invito a leggere la nostra stupenda Carta Costituzionale per essere cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. Buona lettura! A venerdì prossimo!

Giovanna Samà

ARTICOLI PRECEDENTI

27 Maggio – (S)Punti di Vista. Uno sguardo letterario su Pioverna e Orrido di Bellano

20 Maggio – (S)punti di Vista. Artista è colui che mette l’idea o chi la realizza?

13 Maggio – (S)punti di Vista. Imparare ad andar per erbe: bontà naturali

6 Maggio – (S)punti di Vista. “Paesaggio lacustre” di Bertarelli: una fotografia pittorica della Lecco che fu

29 Aprile – (S)punti di Vista. Cosa si intende per Salute? Lo spiega il Dottor Ravizza

22 Aprile – (S)punti di vista. Alla scoperta dello Svasso: “cittadino” dei nostri laghi e dei nostri fiumi

15 Aprile – (S)punti di vista. Quaresima e digiuno, ecco cosa successe a Lecco nel 1893

14 Aprile – (S)punti di Vista: ogni venerdì la nuova rubrica curata da Giovanna Samà