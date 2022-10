Ore 10 – SS36: incidente tra Lecco e Abbadia in direzione Nord

LECCO – Incidente in Statale 36 poco prima delle 10 di oggi, giovedì 6 ottobre, in direzione Sondrio nel tratto tra Lecco e Abbadia. Secondo le prime informazioni sarebbero coinvolte tre persone (nessuna sarebbe ferita in maniera grave), sul posto un’ambulanza, allertati anche i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Viabilità difficoltosa con code e rallentamenti in direzione Nord a partire dall’uscita della galleria San Martino.