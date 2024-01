Banca del Tempo, dopo la pausa natalizia riaprono gli sportelli

Gli sportelli sono aperti il lunedì (17.30-19.30) e il giovedì (10.15-12)

Sarà possibile tornare a chiedere aiuto ai soci dell’associazione per ciò che non si può o non si riesce a fare

VALMADRERA – Oggi, lunedì 8 gennaio, nella sede di Villa Ciceri, riaprono gli sportelli di Banca del Tempo Valmadrera. A partire dalle 17.30 fino alle 19.30 e il giovedì dalle 10.15 alle 12 sarà possibile tornare a chiedere aiuto ai soci dell’associazione per ciò che non si può o non si riesce a fare.

“I nostri sportelli cercheranno di sostenere i piccoli bisogni della Comunità ricercando nella nostra rete associativa persone disponibili. Ovviamente, per ragioni assicurative, è necessario che il richiedente e la persona che aiuta siano iscritti alla BdT. Ricordiamo che dal 2024 la quota associativa è di 12 Euro e vale dal giorno della sottoscrizione al 31 dicembre dello stesso anno”.

"Per un saluto, per una richiesta o per il rinnovo o nuova iscrizione alla nostra associazione".