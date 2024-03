SS36. Svincolo chiuso per allagamenti, ma gli automobilisti passano lo stesso

Nonostante l’allagamento, c’è chi è transitato lo stesso ignorando il divieto

L’infrazione compiuta per non allungare la strada, con il rischio di creare situazioni pericolose

SUELLO – Nonostante sia chiuso per allagamenti c’è chi non si fa problemi e decide di transitare comunque dallo svincolo per la SS36 direzione Lecco.

Come spesso accade quando piove, infatti, anche nei giorni scorsi l’immissione nella Statale da Suello verso Lecco è stata chiusa per via dell’allagamento del tratto di strada di fianco al lago di Annone. Gli automobilisti devono proseguire per Milano, uscire ad Annone e tornare indietro verso Civate.

Alcuni però in barba al divieto transitano comunque dallo svincolo. Un’infrazione immortalata da un lettore di passaggio che commenta: “Capisco la fatica di dover allungare la strada ma non quella di ignorare un divieto e mettersi in una potenziale situazione di pericolo”.