Valmadrera. Orto Botanico presto fiorirà a nuova vita

Il progetto del Comune prevede la riqualificazione dell’orto e dell’edificio adiacente

Spazi per la formazione didattica, ‘erbario digitale’, reti di tombinatura per smaltire le acque, impianto di illuminazione gli interventi

VALMADRERA – Dopo l’approvazione del progetto ‘Una nuova vita per l’orto botanico’ lo scorso dicembre per intervenire sull’Orto Botanico di Valmadrera e sulla porzione di edificio adiacente, prende il via la riqualificazione. Al momento è in corso di perfezionamento l’aggiudicazione dei lavori, con affidamento all’impresa qualificata, per intervenire sulla zona nord della struttura, denominata ‘Corpo A’, destinato in parte a spazio espositivo per mostre temporanee, a sede di alcune associazioni del territorio, nonché a servizi di supporto dell’Orto Botanico stesso.

Le opere richiederanno per essere completate 100 mila euro, di cui 68.965,52 come contributo dalla società Groeneveld‑BEKA Italia Srl, finalizzato in particolare alla sistemazione dell’Orto Botanico cittadino, oltre che, per la quota necessaria restante, dall’utilizzo di risorse proprie di bilancio.

La volontà di mettere in sicurezza l’edificio adiacente l’Orto Botanico, ha stimolato una riflessione sulla necessità di valorizzare anche quest’ultimo, e di destinare almeno parte dei locali al piano terreno della porzione a sud, a suo servizio. E’ stato così sviluppato un progetto di fattibilità che, come richiesto dalla Soprintendenza, ha previsto il restauro complessivo dell’intero immobile sede in precedenza della ex biblioteca, individuando interventi e opere che, seppur da realizzarsi per lotti, consentiranno di salvaguardare e valorizzare l’intero edificio e i suoi caratteri storico-artistici.

Il progetto approvato dalla Soprintendenza, attraverso il completamento delle opere in corso di esecuzione, prevede infatti anche il recupero di spazi da destinare alle attività di formazione-didattica e alla collocazione di un ‘erbario digitale’ dove possa confluire ed esser reso accessibile anche in modalità on-line l’ampia documentazione delle specie catalogate nel corso degli anni.

Oggi, per completare questo percorso di sviluppo e offerta didattica dell’Orto Botanico, risulta indispensabile prevedere interventi di miglioramento che facilitino la cura del patrimonio vegetale, preservandolo da danneggiamenti dovuti alla mancanza di un’efficace rete di smaltimento delle acque piovane che, nel corso di forti temporali, inondano la parte del giardino a quota più bassa.

Indispensabile quindi prevedere la formazione di una più funzionale rete di tombinatura mediante posa di canalizzazioni interrate per lo smaltimento delle acque meteoriche, con recapito delle stesse in una vasca di accumulo interrata con successivo utilizzo per l’irrigazione del giardino, la realizzazione di un impianto di irrigazione automatico, la sistemazione dei rilevati, con posa di ghiaia a formazione dei percorsi naturali interni, la formazione di un impianto di irrigazione interrato, con programmazione elettronica per annaffiare i diversi settori del giardino. L’approvvigionamento idrico avverrà dalla vasca di accumulo, a sua volta collegata alla rete comunale. Ancora, la formazione di impianto di illuminazione, con corpi illuminanti, per svelare i luoghi dello spazio e delle essenze, con predisposizione di rete dati per formazione di percorso multimediale – interattivo.

L’Orto Botanico è inserito nel Sistema museale della Provincia di Lecco, istituito nel 2008 e riconosciuto da Regione Lombardia, che accoglie musei e raccolte museali del territorio provinciale, con lo scopo di coordinare attività e servizi per la loro valorizzazione. L’impegno del Comune e dei Volontari potrà favorire la migliore riqualificazione dell’Orto Botanico di Valmadrera, caratterizzato da un consistente patrimonio vegetale, a beneficio di tutte le iniziative di promozione per la sua conoscenza e valorizzazione.