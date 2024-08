Valmadrera, proseguono i lavori per il Teleriscaldamento

Fino alla fine di agosto proseguiranno i lavori su via Leopardi per arrivare fino all’incrocio con via Manzoni

L’Amministrazione continuerà l’opera di monitoraggio delle attività per garantire che tutto venga svolto secondo il calendario prestabilito

VALMADRERA – In questi giorni sono in corso i lavori per il Teleriscaldamento nella città di Valmadrera, i quali stanno impattando la viabilità in via Roma e, in misura minore, sull’incrocio di viale XXV aprile con via Trieste.

“Grazie alla collaborazione di ACinque e della ditta Bonacina, le attività stanno avanzando più rapidamente del previsto” riferiscono dall’Amministrazione Comunale.

La viabilità di via Roma potrà essere ripristinata da lunedì 19 agosto (invece del 26 agosto previsto). Questo implicherà la possibilità di circolazione di automezzi e autobus per riportare tutto alla normalità (a meno di un restringimento della carreggiata per la prosecuzione dei lavori). Entro il giorno 23 agosto sarà ripristinata la normale viabilità dell’incrocio di viale XXV aprile con via Trieste.

Fino alla fine di agosto proseguiranno i lavori su via Leopardi per arrivare fino all’incrocio con via Manzoni. In questo periodo il passaggio veicolare su via Leopardi potrà prevedere transito parziale (con moviere o semaforo). La strada sarà ripristinata alla normale viabilità entro l’inizio di settembre, giusto in tempo per l’inizio delle scuole.

In parallelo procederanno i lavori su via Manzoni per arrivare a ricongiungersi con il tracciato di via Leopardi entro il 15 di ottobre. In questo periodo non è prevista limitazione sul traffico di via Manzoni, se non per il restringimento della carreggiata e la limitazione di alcuni parcheggi.

Nella prima metà di settembre proseguiranno i lavori su via Trieste (attraversamento del ponte sull’Inferno) senza limitazioni sul traffico, fatta eccezione per un eventuale restringimento della carreggiata.

“Siamo consapevoli che i lavori hanno creato qualche disagio, ma riteniamo che, grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, si sia riusciti a ridurre al minimo possibile l’impatto conseguente, che sarebbe potuto essere ben peggiore in altri momenti dell’anno” spiegano dall’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione Comunale ricorda che il ripristino definitivo delle strade coinvolte potrà avvenire solo dopo un periodo di assestamento, normalmente non prima di 6 mesi. Inoltre, l’Amministrazione continuerà l’opera di monitoraggio delle attività per garantire che tutto venga svolto secondo il calendario prestabilito.