A Ballabio arriva il “mangiaplastica”, premi per chi ricicla

Il comune ha aderito al “Programma sperimentale Mangiaplastica”

Una serie di sconti e agevolazioni ai cittadini che raccoglieranno gli ecopunti

BALLABIO – “In Italia ogni anno consumiamo 9 miliardi di bottiglie di plastica e questa è responsabile dell’80% dell’inquinamento dei mari. Una singola bottiglia abbandonata nell’ambiente si degrada in 450 anni. Per questo è così importante lavorare al suo corretto riciclo affinché i rifiuti diventino una risorsa. Qui si annida il concetto di Economia Circolare: riutilizzare, non gettare. Per raggiungere questo scopo la collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale”.

A dirlo è Tino Cereda, Assessore all’Ambiente del Comune di Ballabio. L’obiettivo è arrivare alla raccolta e all’avvio al riciclo di tante bottiglie quante sono quelle immesse sul mercato entro il 2030, per arrestare la dispersione della plastica nell’ambiente. Per questa ragione il Comune di Ballabio ha aderito al “Programma sperimentale Mangiaplastica”, voluto dal Ministero della Transizione Ecologica che ha previsto la concessione e l’erogazione di contributi in favore dei Comuni per l’acquisto e l’installazione di questa particolare tipologia di eco-compattatori.

“Con il termine “eco compattatore” – prosegue Cereda – si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie in PET per le bevande che è in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie e di ridurne il volume favorendone il riciclo. Tale programma ministeriale è in sintonia con il Piano di Azione della Commissione Europea che ha individuato la plastica come priorità chiave e si è pertanto impegnata a elaborare una strategia per affrontare le sfide proposte dalle materie plastiche in tutte le fasi della catena del valore e tenere conto del loro intero ciclo di vita, con la volontà di adoperarsi verso il conseguimento dell’obiettivo della riciclabilità di tutti gli imballaggi di plastica entro il 2030”.

I dati raccolti a livello nazionale rivelano che i cittadini apprezzano questo nuovo strumento e che hanno capito l’importanza di ridurre i rifiuti e riciclarli correttamente. Anche le ricadute in termini ambientali sono notevoli: si stima che complessivamente in media si siano risparmiati oltre 17 tonnellate di CO2 al mese.

“Vogliamo diffondere sempre più l’uso dell’eco compattatore perché permette una migliore raccolta differenziata e più facilità di recupero della materia; allo stesso tempo vogliamo arrivare a premiare tutti coloro che adottano comportamenti virtuosi sui rifiuti – sostiene Cereda – per noi il messaggio fondamentale è che dalla raccolta differenziata si può guadagnare non solo da un punto di vista ambientale ma anche economico. Come? Con una rete di esercizi e attività locali attente all’ambiente, che condividono i principi dell’Amministrazione e che prevedono una serie di sconti e agevolazioni ai cittadini che raccoglieranno gli ecopunti”.

Per accedere all’eco-compattatore e ottenere i bonus ogni utente dovrà dotarsi di una apposita app sulla quale verranno caricati gli ecopunti accumulati da spendere presso le strutture convenzionate che, si auspica, possano essere diverse.

“Compattiamoci per l’Ambiente comune è il messaggio che vogliamo lanciare; il PET è un materiale interamente riciclabile: grazie alla corretta pratica della raccolta differenziata, ogni bottiglia in PET può rinascere in un nuovo materiale e trasformarsi in una nuova bottiglia”, conclude l’Assessore all’Ambiente Tino Cereda.

“L’installazione di questo eco-compattatore denominato Mangiaplastica è un altro dei punti del nostro programma elettorale che si realizza – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – L’Ambiente e tutte le politiche a sua tutela per noi sono fondamentali e questo è l’ennesimo atto concreto che va nella direzione di stimolare una raccolta differenziata sempre più attenta e di esempio alle generazioni più giovani.”

Il contributo riconosciuto dal Ministero al Comune di Ballabio per l’acquisto del “mangiaplastica” ammonta complessivamente ad € 30.000; il macchinario verrà installato presso il parcheggio del Parco Grignetta, a fianco dei distributori di acqua e sacchetti rossi e viola.

Le attività presso l’eco-compattatore, che sarà installato nel corso del 2025, saranno monitorate con una telecamera a garanzia della corretta gestione dell’apparecchio.

Infine vi è un’ultima chicca richiesta dall’Amministrazione Comunale per premiare i cittadini virtuosi: un concorso per identificare la famiglia Riciclona a cui verrà riconosciuto l’omaggio di una smartbox gratuita per il pernottamento di 7 notti per 2 adulti e 2 bambini da erogare alla famiglia del Comune che più si è distinta nel riciclo delle bottiglie in plastica.