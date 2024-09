Alpini in festa con l’Arcivescovo Delpini al Pian delle Betulle

Celebrato il 65° anniversario della Consacrazione della Chiesetta Votiva del Battaglione Morbegno

MARGNO (PIAN DELLE BETULLE) – La celebrazione del 65° anniversario della Consacrazione della Chiesetta Votiva del Battaglione Morbegno, tenutasi questa mattina, domenica, al Pian delle Betulle, ha visto una partecipazione sentita e numerosa, confermando ancora una volta il forte legame tra gli Alpini e la comunità locale.

L’evento ha avuto inizio sabato sera con una fiaccolata alpina, un momento solenne che ha acceso simbolicamente la notte e i cuori dei presenti. Subito dopo, le melodie del “Coro Brianza di Missaglia” hanno risuonato tra le montagne, regalando un’esperienza emozionante e suggestiva ai partecipanti.

La domenica mattina è stata dedicata alla cerimonia ufficiale, iniziata con l’ammassamento e l’alzabandiera. Il presidente della Sezione di Lecco ha salutato i presenti, sottolineando l’importanza storica e simbolica di questo anniversario.

Invernizzi ha ricordato come “si è lavorato per dare un nuovo, giovane e bel volto a questo monumento che è lo scrigno di tante sofferenze e insieme di tante speranze,” completando dopo 65 anni le indicazioni progettuali dell’architetto Mario Cereghini. La Chiesetta, definita “tenda dell’anima,” è un simbolo vivente della solidarietà alpina e dell’attaccamento al bene comune.

Invernizzi ha evidenziato che “Il voto di ieri si è rinnovato per 65 anni e si rinnova ancora oggi grazie a noi,” un segno della continuità dei valori che portarono i nostri padri a sacrificarsi. Ha infine sottolineato che questa storia non è accademica ma “l’esperienza concreta di uomini che hanno messo in gioco la vita per i propri fratelli,” ribadendo l’importanza di mantenere vivi questi valori. (qui l’intervento integrale del presidente Invernizzi).

Il momento più significativo è stato la celebrazione della Santa Messa, officiata dall’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Durante l’omelia, l’Arcivescovo ha ricordato l’importanza dei valori che gli Alpini incarnano: spirito di sacrificio, solidarietà e amore per la patria.

La cerimonia è proseguita con la benedizione delle marmette, un altro simbolo caro agli Alpini e le opere di sistemazione della chiesetta che si sono concluse. Quindi, si è proseguito con l’ammainabandiera, che ha suggellato una giornata di ricordo, celebrazione e comunità.

La Chiesetta Votiva, progettata dall’architetto Mario Cereghini e costruita alla fine degli anni Cinquanta, è il frutto di un voto fatto dagli Alpini lecchesi durante il Secondo conflitto mondiale, mentre erano schierati sul fronte greco-albanese. Concepita come un monumento ai commilitoni caduti, la “Tenda dell’anima” è divenuta nel tempo un simbolo vivente della solidarietà alpina e dell’attaccamento al bene comune, valori essenziali non solo per gli Alpini ma per l’intero Paese.

Negli ultimi anni, la Sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini ha avviato una serie di importanti lavori di ristrutturazione per preservare e completare la Chiesetta. Questi interventi, realizzati in accordo con la Sovrintendenza di Milano, hanno compreso l’ampliamento dell’area dedicata alle targhe commemorative, il rifacimento del sagrato e la risoluzione di problemi strutturali causati da infiltrazioni e umidità.

Il 5° Reggimento Alpini, presente con il suo Battaglione Morbegno, ha contribuito a rendere ancora più solenne e partecipata questa commemorazione, che ha saputo unire tradizione e fede, passato e presente, in un contesto naturale di grande bellezza e spiritualità.

Si ringraziano gli amici del Coro Grigna per le foto