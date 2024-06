Barzio, la prima comunità energetica accreditata della Lombardia

Il 30 maggio si è svolta la presentazione ufficiale della Comunità Energetica Rinnovabile

BARZIO – Il progetto per la realizzazione di una Cer (Comunità Energetica Rinnovabile) partito a novembre del 2022 con la delibera di approvazione dell’atto di indirizzo per la costituzione della C.E.R. di Barzio, si è concluso il 23 maggio di quest’anno con l’istanza di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso inoltrato sul portale del Gse.

Il 30 maggio, presso la Comunità Montana della Valsassina, si è svolta la presentazione ufficiale della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Barzio, la prima in Lombardia accreditata secondo il nuovo Decreto Cacer. La Cer rappresenta un’opportunità di sviluppo e autonomia energetica per famiglie, associazioni, imprese e amministrazioni della Valsassina.

“Per noi comunità significa un’area che supera i confini del nostro comune. Abbiamo dimostrato, e continueremo a dimostrare con i fatti, il nostro impegno in questa direzione. Nell’ambito di una Cer, chi deciderà di parteciparvi come consumatore, produttore o entrambi (installando un impianto fotovoltaico), potrà dare un sostanziale contributo e godere dei benefici economici legati all’autoconsumo e alla vendita dell’energia prodotta alla Cer stessa” spiegano dal gruppo del progetto.

“Alla base di una Comunità energetica c’è la decisione di un soggetto (o gruppo di soggetti, siano essi enti pubblici, privati cittadini o imprese) di autoprodurre energia con fonti rinnovabili, accumularla e/o scambiarla, generando così benefici economici e ambientali – continuano dai membri del progetto -. In questo contesto rinnoviamo l’invito ai cittadini, alle associazioni, alle imprese ed alle amministrazioni della Valsassina ad aderire alla Cer di Barzio. Inoltre l’inserimento nella graduatoria regionale è per noi la conferma della validità di quanto realizzato, per questo vorremmo poter rendere ancora più ampio e produttivo il nostro progetto”.

“Ognuno è libero di dare vita a una Cer, ma l’adesione a quella già operativa a Barzio consente di non disperdere ulteriori risorse e tempo, inoltre quanto più una comunità energetica è grande e diversificata, più aumentano i benefici per gli aderenti. Attraverso la Cer di Barzio si genereranno benefici ambientali, economici e sociali per tutti i membri della comunità e le aree in cui opera. Un ringraziamento speciale ai membri costituenti la Cer, alla società Weproject, ad Acinque che ci stanno accompagnando in questo cammino e ripongono fiducia nel progetto ma soprattutto a Regione Lombardia per aver promosso tale iniziativa” concludono così i membri del progetto.