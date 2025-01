Bellano-Taceno senza guard rail, Anas annuncia interventi per 1 milione di euro

Tra Portone e Bellano molti i tratti con guard rail danneggiati e sostituiti da new jersey in plastica

Il completamento della fase di progettazione entro la primavera e l’avvio dei lavori previsto in estate

BELLANO/TACENO – Guard rail distrutti e barriere di sicurezza mancanti. La SS754 tra Parlasco e Bellano versa in condizioni precarie per la sicurezza degli automobilisti. Il tracciato è passato in gestione ad Anas nel maggio 2021, precedentemente era in gestione alla Provincia di Lecco.

Nello specifico, nel tratto tra Portone e Bellano, sono molti i punti in cui i parapetti sono danneggiati o mancanti, e sono stati sostituiti con dei new jersey in plastica. Negli scorsi giorni, proprio a causa di un incidente, un veicolo è uscito a sbalzo nel vuoto, la barriera non è stata sufficiente per contenere l’urto.

Anas ha annunciato che, entro l’estate prossima partiranno i lavori di adeguamento e di riqualificazione dei guard-rail e dei ripari posti a lato della carreggiata: “Relativamente alle barriere di sicurezza della strada, si comunica che per l’ammodernamento è stato acquisito un finanziamento complessivo di 1milione di euro ed attualmente è in corso la progettazione esecutiva – comunica Anas – L’intervento prevede l’adeguamento delle barriere di sicurezza per uno sviluppo complessivo di circa 850 metri. Si prevede il completamento della progettazione entro la prossima primavera e l’avvio dei lavori nel corso dell’estate prossima“.

Mentre il tratto di strada tra Portone e Taceno, Sp 62, rimane di competenza provinciale ed è stato interessato da interventi di manutenzione straordinaria in questi mesi. Le opere riguardano i tre ponti e sono finalizzate al consolidamento e all’aumento della capacità portante per soddisfare le caratteristiche richieste dalla normativa vigente.

Nel contempo, dove necessario, è previsto l’ammodernamento dei dispositivi di sicurezza mediante la posa di nuove barriere stradali (guardrail). L’importo complessivo del progetto è di 548.226,13 euro ed è finanziato in parte con risorse ministeriali, in parte con fondi della Provincia di Lecco.

“Questi interventi testimoniano l’attenzione e la vicinanza della Provincia di Lecco verso il territorio valsassinese, anche in chiave della realizzazione della rotonda di Taceno, richiesta da diverse amministrazioni comunali della Valle, e delle opere legate alla variante di Primaluna – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli –. Questi interventi renderanno la Sp62 una strada sempre più sicura e garantiranno collegamenti più funzionali tra le diverse aree della Valsassina e in generale di tutta la provincia”.